Vozač u Splitu odbio test na droge, a onda je uslijedio sudski epilog

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u ponedjeljak, 3. kolovoza, oko 9.05 sati zaustavili su 52-godišnjeg vozača u Ulici Hrvatske mornarice, nakon čega je utvrđeno više prometnih prekršaja.

Vozač je odbio preliminarno testiranje na prisutnost droga ili lijekova u organizmu, kao i liječnički pregled radi analize. Osim toga, upravljao je vozilom kojem su istekle pokusne registarske pločice, a tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Policija je provjerom utvrdila da se radi o višestrukom prekršitelju koji je već dva puta pravomoćno kažnjen zbog odbijanja testiranja na droge.

Zbog opasnosti da nastavi s prekršajima, policijski službenici odmah su ga uhitili i priveli na nadležni sud, a automobil kojim je počinio prekršaje privremeno je oduzet.

U optužnom prijedlogu policija je zatražila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, novčanu kaznu, zabranu upravljanja motornim vozilima svih kategorija na devet mjeseci te trajno oduzimanje automobila.

Nakon saslušanja, sud nije prihvatio prijedlog za zadržavanje te je 52-godišnjaka pustio na slobodu. Izrečena mu je mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole.