Vozač u Kaštelima udario pješaka na zebri i pobjegao. Policija traži pomoć građana

U petak, 31. srpnja 2026.godine oko 22,05 sati u Kaštel Štafiliću, na raskrižju kolnika Cesta dr. Franje Tuđmana, Metove ulice Javorske ulice dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač osobnog vozila udario u pješaka koji je u tom trenutku prelazio preko ceste na obilježenom pješakom prijelazu.

Vozač je nakon prometne nesreće napustio mjesto događaja.

Pješak je prevezen u bolnicu, utvrđeno je da ima tešku ozljedu noge i nakon liječničke obrade otpušten kući.

U cilju utvrđivanja identiteta vozača pozivamo svjedoke/ očevice prometne nesreće da osobno pristupe u Postaju prometne policije Split, Put Plokita 81 u Splitu ili nazovu na brojeve 021 504-036, 504-010.