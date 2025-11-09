Vozač u Hrvatskoj prijavio je policiji suvozačicu zbog ometanja u vožnji: Platila je kaznu!

Ako vam je negdje u primisli da postoji zakonska odredba koja zabranjuje ometanje vozača i predviđa kaznu za onog tko to čini, u pravu ste! Ta odredba postoji! Osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom, niti utjecati na vozača da upravlja vozilom na način kojim se smanjuje sigurnost prometa. Kazna za tog ometača 60,00 eura! Ima li toga u doista u praksi?

Naravno, stvarni život uvijek je životopisniji od suhoparnih zakonskih odredaba, a ljudi se znaju svojski potruditi da ostvare obilježja baš svakog prekršajnog djela predviđenog zakonom. U predmetu Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Pp-290/2023 vozač je doista zatražio intervenciju policije, a suvozačica je kažnjena zbog ometanja vozača, Revija HAK.