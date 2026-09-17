Vozač sletio na tribine igrališta dok se igrala utakmica. Imao je više od 2 promila alkohola

U zagrebačkom naselju Gajnice sinoć se dogodila prometna nesreća u kojoj je automobil sletio s kolnika na stadion nogometnog kluba Ponikve. Dvije osobe su ozlijeđene, a na mjesto događaja izašli su policija i hitna pomoć.
Kako se neslužbeno doznaje, vozač je napuhao više od 2 promila.
Prema izjavama svjedoka, automobil je velikom brzinom sletio s ceste dok se na stadionu igrala utakmica. Vozilo se nakon toga zaustavilo na prostoru stadiona, u dijelu ispod tribina.
Očevid u tijeku
Policija je na mjestu nesreće provela očevid kako bi utvrdila sve okolnosti izlijetanja automobila. Jedna ozlijeđena osoba prevezena je u KBC Zagreb, a druga u KBC Sestre milosrdnice. Više informacija o uzroku nesreće i stanju ozlijeđenih bit će poznato tijekom jutra, piše Index.
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