Vozač sletio na tribine igrališta dok se igrala utakmica. Imao je više od 2 promila alkohola

U zagrebačkom naselju Gajnice sinoć se dogodila prometna nesreća u kojoj je automobil sletio s kolnika na stadion nogometnog kluba Ponikve. Dvije osobe su ozlijeđene, a na mjesto događaja izašli su policija i hitna pomoć.

Kako se neslužbeno doznaje, vozač je napuhao više od 2 promila.

Prema izjavama svjedoka, automobil je velikom brzinom sletio s ceste dok se na stadionu igrala utakmica. Vozilo se nakon toga zaustavilo na prostoru stadiona, u dijelu ispod tribina.

Očevid u tijeku

Policija je na mjestu nesreće provela očevid kako bi utvrdila sve okolnosti izlijetanja automobila. Jedna ozlijeđena osoba prevezena je u KBC Zagreb, a druga u KBC Sestre milosrdnice. Više informacija o uzroku nesreće i stanju ozlijeđenih bit će poznato tijekom jutra, piše Index.