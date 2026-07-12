Close Menu

Vozač romobila teško stradao u sudaru s autom, prevezen u KBC Split

Teška nesreća u Dalmaciji

Sinoć, 11. srpnja oko 22.30 u Pirovcu, u četverokrakom raskrižju državne ceste D8 s Ulicom put sv. Ante i Ulicom dr. Franje Tuđmana, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali 30-godišnji vozač električnog romobila i osobni automobil slovenskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 75-godišnji državljanin Slovenije.

U prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede opasne po život zadobio je 30-godišnji vozač osobnog prijevoznog sredstva koji je prevezen u KBC Split.


Tekst se nastavlja nakon oglasa



Policija provodi izvide radi utvrđivanja okolnosti nastanka prometne nesreće.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
3
Mad
5