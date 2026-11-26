U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu, 25. studenoga, u 16.45 sati na području Dubrovnika teško je ozlijeđeno dijete.

Kako je izvijestila policija, do prometne nesreće došlo je kada je 60-godišnjak pod utjecajem alkohola od 0,56 promila upravljao osobnim automobilom dubrovačkih registarskih oznaka.

Dolaskom do semafora u Lapadu prednjim dijelom vozila udario je u dijete koje je u tom trenutku uredno prelazilo pješački prijelaz.

Nakon pružene liječničke pomoći dijete je pušteno na kućnu njegu.

Protiv 60-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće s posljedicom teške tjelesne ozljede.

Policija ponovno upozorava na opasnosti vožnje pod utjecajem alkohola

Iz policije ističu kako je alkohol i dalje jedan od najčešćih uzročnika prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Njegov utjecaj usporava reakcije vozača, smanjuje sposobnost procjene prometnih situacija, narušava koordinaciju pokreta te povećava sklonost rizičnom ponašanju.

Unatoč brojnim upozorenjima i preventivnim aktivnostima policije, vožnja pod utjecajem alkohola i dalje je učestali prekršaj na hrvatskim prometnicama.

Takvim neodgovornim ponašanjem vozači ugrožavaju vlastiti život, ali i živote svojih putnika te svih drugih sudionika u prometu.

Apel vozačima: Ako ste pili, ne sjedajte za volan

Iz policije podsjećaju kako danas postoje brojne sigurne alternative vožnji pod utjecajem alkohola, poput korištenja taksi prijevoza, javnog prijevoza, dogovora s osobom koja neće konzumirati alkohol ili pozivanja člana obitelji ili prijatelja.

– Nijedan izlazak ili druženje nije vrijedan rizika koji vožnja pod utjecajem alkohola predstavlja. Zato još jednom apeliramo na sve vozače: ako ste konzumirali alkohol, ne sjedajte za upravljač vozila! – poručuju iz policije.