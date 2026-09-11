Vozač motocikla zadržan u bolnici nakon teške prometne nesreće koja se dogodila dok je pretjecao kolonu

Jučer, 10. rujna oko 20,25 sati na državnoj cesti D58 na relaciji Ražine - Donje Polje, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom.

Prometna nesreća dogodila se tako što je 42-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, na ravnom cestovnom dijelu pretjecao kolonu vozila ispred sebe preko središnje uzdužne neisprekidane linije te pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do sudara lijevog bočnog dijela njegova motocikla i prednjeg lijevog bočnog dijela osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 36-godišnjakinja.

Od siline sudara vozač je zajedno s motociklom izletio izvan kolnika na travnato-zemljanu površinu, gdje se i zaustavio.

U Općoj bolnici u Šibeniku 42-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Vozaču motocikla je u Općoj bolnici u Šibeniku izvađena krv radi daljnje analize te će protiv njega, nakon dobivenih rezultata analize, zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama biti podnesena adekvatna prekršajna prijava.