Vozač motocikla bježao policiji po Splitu, odbio test na droge i vozio bez dozvole: Sud ga pustio na slobodu

Splitska policija privela je 24-godišnjeg vozača motocikla koji se odbio zaustaviti na policijsku naredbu, vozio je bez položenog vozačkog ispita te je odbio testiranje na droge. Iako je policija za njega predložila zatvorsku kaznu i zadržavanje, sud ga je pustio na slobodu. Policijski službenici postupali su prema vozaču u srijedu, 22. srpnja, oko 14.10 sati u Varaždinskoj ulici u Splitu.

Odbio se zaustaviti policiji

Kako je izvijestila policija, 24-godišnjak se prethodno odbio zaustaviti na naredbu policijskih službenika koja mu je izdana svjetlosnim i zvučnim signalima. Nakon što je zaustavljen, provjerom je utvrđeno da nema vozačku dozvolu te da je motociklom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije.

Vozač se na zahtjev policijskog službenika odbio podvrgnuti i preliminarnom testiranju na droge ili lijekove u organizmu, kao i izuzimanju krvi i urina radi analize.

Policija tražila 60 dana zatvora

Daljnjim provjerama utvrđeno je da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je već bio pravomoćno sankcioniran zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita. Policija ga je istoga dana žurno predala sudu, a u optužnom prijedlogu predložila je zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te novčanu kaznu od 390 eura. Sud je 24-godišnjaka pustio na slobodu.