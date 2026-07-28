Vozač Mercedes Vita završio u pritvoru: Pobjegao nakon nesreće u Prgometu, suvozača ostavio da umre

U zatvoru na Bilicama najmanje mjesec dana završio je 37-godišnji Jurica B. koji je uhićen i osumnjičen za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom te bijega s mjesta nesreće, odnosno nepružanja pomoći unesrećenom.

Muškarac je, prema navodima sa splitskog Županijskog državnog odvjetništva, upravljao dostavnim vozilom Mercedes Vito 23. srpnja nešto prije 22 sata u Prgometu. Bez vozačke dozvole.

Prošao je kroz križanje dok je za njegov smjer bilo crveno svjetlo na semaforu i udario BMW kojim je upravljao A F. (45) i koji prolazio istim križanjem dok je za njegov smjer kretanja bilo zeleno... Automobil se odbio na makadamsku površinu pored križanja i udario u parkirano priključno vozilo tegljača, dok je Mercedes Vito prošao puno gore: prevrnuo se i počeo okretati po asfaltu, na koncu završivši u stupu semafora!

Kobne ozljede

Putnik u teretnom vozilu Oliver M.(40) zadobio je prijelom prsne kosti i višestruke prijelome, ozljede koje su se pokazale kobnima: tri dana kasnije, 26. srpnja, preminuo je u bolnici.

Jurica B., vozač teretnog Mercedesa, je nakon nesreće pobjegao, ostavivši i vozilo i unesrećenog suputnika. Zbog toga je sudac istrage protiv okrivljenog odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela, imajući u vidu da je 37-godišnjak vozio bez dozvole, prošao kroz crveno na semaforu, pobjegao s mjesta nesreće te ima dosje u duljem periodu s osudama po raznim kaznenim djelima i prekršajima.