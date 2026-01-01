Close Menu

Vozač iz noćne more u Splitu. Snimljena dramatična scena na izlazu iz grada, pogledajte video

Luda vožnja u Splitu na kraju 2025. godine

Na ulicama Splita zabilježena je posljednja, dramatična snimka 2025. godine.

Vozač je prolazio desnom trakom, mimo usmjerivača na cesti, pred kamerom, a zatim naglo skrenuo u desnu traku, ugrozivši sebe i druge sudionike u prometu.

Incident se dogodio na Zbora narodne garde, a snimka jasno prikazuje kako nepromišljena vožnja može završiti ozbiljnim posljedicama.

- Zanimljivo rješenje - stoji u opisu videa.

 

Divlja vožnja na splitskoj Kili

Ponovno luda vožnja u Dalmaciji! Vozač bez prednje lijeve gume juri, ulijeće u kontra smjer... Sve je snimljeno

LUDA VOŽNJA U PODSTRANI Vozač je mrtav pijan, pogledajte kako svojim vozilom 'tetura' po prometnici

Vozači na magistrali u nevjerici: "Kamikaze. Nevjerojatno tko sve ima vozačku"

Ne rade semafori na Skalicama: "Kamikaze se na glavnoj cesti uopće ne obaziru na vozače sa sporednih cesta"

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
3