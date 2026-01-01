Vozač iz noćne more u Splitu. Snimljena dramatična scena na izlazu iz grada, pogledajte video

Na ulicama Splita zabilježena je posljednja, dramatična snimka 2025. godine.

Vozač je prolazio desnom trakom, mimo usmjerivača na cesti, pred kamerom, a zatim naglo skrenuo u desnu traku, ugrozivši sebe i druge sudionike u prometu.

Incident se dogodio na Zbora narodne garde, a snimka jasno prikazuje kako nepromišljena vožnja može završiti ozbiljnim posljedicama.

- Zanimljivo rješenje - stoji u opisu videa.