Vozač iz Makarske odbio test na droge, sud mu odredio četiri dana zadržavanja

Sud je odredio četverodnevno zadržavanje 26-godišnjem vozaču koji je uhićen nakon što je u Makarskoj odbio testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Policijski službenici su u srijedu, 22. srpnja oko 23.20 sati, na području Makarske zaustavili vozilo kojim je upravljao 26-godišnjak. Tijekom postupanja vozač je odbio preliminarno testiranje na prisutnost opojnih droga, kao i stručni pregled radi analize.

Zbog toga je isključen iz prometa, uhićen i doveden u policijsku postaju.

Kako navodi policija, riječ je o vozaču koji je svjesni i uporni ponavljač prometnih prekršaja. U posljednjih godinu i pol dana tri puta je prekršajno prijavljen, a jednom i pravomoćno kažnjen zbog istog prometnog prekršaja.

Zbog ponavljanja prekršaja u žurnom postupku je doveden na sud, kojemu je predloženo određivanje zadržavanja, kazna zatvora u trajanju od 15 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije na šest mjeseci.

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanje te mu odredio četiri dana. U obrazloženju odluke istaknuto je kako se radi o jednom od najopasnijih prometnih prekršaja, kao i da dosadašnje kazne i zaštitne mjere očito nisu utjecale na to da se vozač suzdrži od ponavljanja prekršaja.

Nakon odluke suda 26-godišnjak je predan u zatvor.