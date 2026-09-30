Vozač električnog bicikla zbog teških tjelesnih ozljeda zadržan na bolničkom liječenju

Jučer, 29. rujna oko 9,10 sati u Betini, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 71-godišnji državljanin Njemačke, upravljajući električnim biciklom kolnikom državne ceste D121, na ravnom cestovnom potezu prilikom skretanja ulijevo preko pune razdjelne crte u smjeru pristupnog kolnika za autokamp, nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju bicikla te o smjeru i brzini kretanja, uslijed čega je došlo do sudara zadnjeg dijela njegovog bicikla i prednjeg dijela teretnog automobila splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao 28-godišnjak, a koji je u trenutku prometne nesreće pretjecao navedeni električni bicikl preko pune razdjelne crte na kolniku.

U Općoj bolnici u Šibeniku 71-godišnjaku konstatirane su teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće 71-godišnjaku je izdan obavezni prekršajni nalog, dok je 28-godišnjaku zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama naplaćena novčana kazna.