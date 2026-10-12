Vozač (72) s 1,04 promila prešao u suprotni trak nadomak Sinja, uslijedila još dva sudara!

Policija je objavila rezultate očevida teške prometne nesreće koja se u subotu, 10. listopada, dogodila na državnoj cesti D1 u Dalmatinskoj zagori. U sudaru su ozlijeđene čak četiri osobe, a dvije su zadobile teške ozljede. Utvrđeno je da je nesreću izazvao 72-godišnji vozač koji je imao 1,04 promila alkohola u krvi.

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 18.10 sati na državnoj cesti D1 ozlijeđeno je ukupno šest osoba, od kojih su dvije zadobile teške tjelesne ozljede.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, dvije teško ozlijeđene osobe zadržane su na bolničkom liječenju, dok su četiri osobe s lakšim ozljedama nakon liječničke obrade otpuštene iz bolnice.

Pijan ušao u zavoj i prešao na suprotnu stranu ceste

Policijskim očevidom utvrđeno je da je prometnu nesreću izazvao 72-godišnji vozač osobnog automobila.

Prema policijskim informacijama, muškarac je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola te pri ulasku u zavoj nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti i stanju kolnika.

Zbog toga je izgubio nadzor nad automobilom, prešao u suprotnu prometnu traku i prednjim dijelom vozila udario u drugi automobil.

Nakon prvog sudara uslijedila su još dva sudara osobnih vozila, a ukupno su oštećena četiri automobila.

Imao 1,04 promila alkohola

Policijski službenici alkotestirali su 72-godišnjaka na mjestu nesreće te utvrdili da je vozio s 1,04 promila alkohola.

I sam je u nesreći lakše ozlijeđen. Nakon liječničke obrade otpušten je iz bolnice i doveden u policijsku postaju, gdje je zadržan do otrježnjenja.

Nad njim je potom provedeno kriminalističko istraživanje.

Protiv 72-godišnjaka podnesena kaznena prijava

Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je 72-godišnjak počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Podsjetimo, Dalmacija Danas već je izvijestila o ovoj nesreći, kada su s mjesta sudara ozlijeđene osobe prevezene u bolnicu. Najnovije informacije policije otkrivaju okolnosti sudara i težinu posljedica.