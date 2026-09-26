Volonteri ostali zatečeni onim što su pronašli u potoku. Evo kako je prošla eko akcija u Žrnovnici

Žrnovnica je danas ponovno pokazala koliko jedna dobro organizirana volonterska akcija može napraviti u svega nekoliko sati. U 14. ekološkoj akciji čišćenja Žrnovnice, koju tradicionalno organizira Udruga Žrvanj, prikupljeno je oko dvije tone otpada.

Oko 13 sati sav prikupljeni otpad preuzela je splitska Čistoća.

Uz volontere Žrvnja, u akciji su sudjelovali članovi drugih udruga, kanuisti CroActivea, brojni pojedinci, ali i velik broj učenika škola iz Žrnovnice te Kamena-Šina. Upravo su se najmlađi i ovoga puta pokazali kao iznimno vrijedna radna snaga.

Šuta prvi put na akciji: „Ovo svakako treba podržati“

Čistki se ove godine prvi put pridružio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je zajedno s ostalim sudionicima čistio središte Žrnovnice.

Šuta je kazao da ga posebno veseli velik broj djece uključene u akciju.

– Mislim da je ovo jedna jako dobra akcija koju svakako treba podržati. Pogotovo kada vidim mladu djecu, školski uzrast. To pokazuje koliko je osvješćivanje o zaštiti okoliša bitno i da svi svojim porukama moramo djelovati u tom smjeru – rekao je.

Govoreći o samoj Žrnovnici, gradonačelnik se osvrnuo i na stanje rijeke te projekt kanalizacije.

– Ova izgradnja kanalizacije napravit će veliku stvar za sve nas. Što se tiče odvodnje i situacija u kojima otpadne vode završavaju u rijeci, mislim da će to postati prošlost. Nadam se da će do 2028. godine razina čistoće rijeke biti još viša – kazao je Šuta, dodajući da rijeka već sada ima vrlo dobru kvalitetu.

Za splitski dio šetnice zasad nema projekta

Na pitanje o šetnici uz Žrnovnicu, čiji je dio na području Podstrane uređen, dok je splitski dio uglavnom ostao u prirodnijem stanju, Šuta je kazao da Grad trenutačno nema konkretan projekt.

– Moram priznati da u ovom trenutku nema nikakvih planova u smislu nekog projekta. Ali za sve prijedloge koji postoje stvarno sam otvoren. Pitanje je treba li se ići u uređenje ili taj dio ostaviti u izvornom obliku. Za bilo kakav iskorak sam na raspolaganju, a ovdje je bitno čuti i građane – rekao je.

Pozvao je i na veću odgovornost prema otpadu, posebno naglašavajući važnost odvajanja papira, plastike i stakla. Šuta je i sam vidio stanje s otpadom u centru mjesta te je obećao uraditi nešto po pitanju aktivnosti osobe iz Čistoće koja je zadužena samo za Žrnovnicu.

– Ovakvih akcija treba biti što više. Moramo biti svjesni koliko pravilno odvajanje otpada utječe na stanje okoliša. Ovo je hvalevrijedna akcija – zaključio je Šuta.

Vlaić: „Svake godine sve bolje, a smeća sve manje“

Jedan od organizatora, Špiro Vlaić iz Udruge Žrvanj, zadovoljan je ovogodišnjim odazivom.

– Svake godine je sve bolje i bolje, a smeća je sve manje i manje. Imamo puno školske ekipe, učenike iz Žrnovnice i Šina, a tu su i prijateljske udruge poput Gojzerica i Peruna – kazao je.

Posebno je naglasio da je akcija tijekom godina postala prava žrnovnička tradicija.

– Žrvanj je sudjelovao u svih 14 akcija jer ih i organiziramo. To je već postala tradicija – rekao je.

A poruka onima koji otpad i dalje ostavljaju u prirodi vrlo je jednostavna:

– Neka više paze, jer oni ovdje žive. Ne žive ovdje ljudi koji dolaze sa strane.

Vito je tek učenik, a već mu je ovo treća akcija

Među najmlađim sudionicima bio je Vito Lalić, učenik Osnovne škole Kamen-Šine. Iako mlad, Vito je već pravi veteran žrnovničkih čistki – ovo mu je bilo treće sudjelovanje zaredom.

Iz njegove škole stiglo je tridesetak učenika, a čistili su područje uz jedan od lokalnih potoka.

– Našli smo dosta metala, dosta plastike i dosta većih stvari. Bilo je više toga nego prošle godine – ispričao je Vito.

Koliko su učenici bili vrijedni najbolje govori podatak da je samo njihova skupina prikupila količinu otpada kojom su napunjena dva kamiona.

Na pitanje što bi poručio onima koji smeće bacaju u prirodu, Vito nije mnogo dvojio:

– Nije potrebno bacati smeće gdje ne treba. Sada postoje kante za različiti otpad i ljudi neka ga bacaju u kante.

Nakon 14 održanih akcija Žrnovnica je tako ponovno ostala nekoliko tona lakša za otpad, a možda je još važnija poruka koju su danas poslali najmlađi: prirodu nije dovoljno voljeti – treba je i čuvati.