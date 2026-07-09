Volkswagen povukao potez koji označava kraj jedne ere: Legendarni Golf više nije dostupan u jednoj verziji

Volkswagen Golf i dizelski motori čine nerazdvojnu cjelinu još od prve generacije ovog modela, no jedno veliko europsko tržište upravo je poslalo legendarni Golf u povijest. Zbog iznimno slabe potražnje kupaca, Volkswagen je donio radikalnu odluku i u Velikoj Britaniji u potpunosti izbacio dizelske inačice Golfa iz prodajnog programa.

Kako je za automobilski magazin auto motor und sport službeno potvrdio glasnogovornik Volkswagena, konfiguriranje novih Golfova s dizelskim motorom za britanske kupce više nije moguće. Svi tamošnji ljubitelji dizela koji pod svaku cijenu žele kupiti ovaj model morat će se zadovoljiti isključivo gotovim vozilima koja se trenutačno nalaze na skladištima i lagerima ovlaštenih trgovaca.

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Povijest duga točno pola stoljeća

Ova odluka označava bolan prekid tradicije koja je započela još davne 1976. godine u prvoj generaciji Golfa, pod čijim je poklopcem kucao atmosferski 1,5-litreni dizelaš s tek 50 KS (kasnije pojačan na 1,6 litara i 54 KS). Dolaskom turbopunjača rođen je legendarni GTD sa 70 KS, a kroz iduće generacije i desetljeća smjenjivale su se legendarne generacije SDI i legandarnih TDI motora koji su stekli status ikone diljem Europe, a posebice na našim prostorima, javlja Fenix magazin.de.

U aktualnoj osmoj generaciji (Golf 8), kupci su mogli birati dobro poznati 2.0 TDI motor u izvedbama sa 116 ili 150 KS. Međutim, na otoku je ta priča sada trajno završena.

Britanci masovno okrenuli leđa dizelašima

Odluka o uklanjanju dizelskih opcija iz ponude izravna je posljedica drastičnog pada interesa kupaca. Brojke Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) zorno prikazuju razmjere ovog tržišnog sloma: u Velikoj Britaniji su u prvih pet mjeseci 2026. godine prodana tek 16.943 automobila s dizelskim motorom – i to računajući sve automobilske marke zajedno! Kada se ta brojka usporedi s ukupnim britanskim tržištem koje je u istom razdoblju iznosilo čak 925.000 vozila, jasno je da su dizelaši spali na statističku pogrešku.

Volkswagen se stoga na britanskom tržištu odlučio u potpunosti fokusirati na benzinske (TSI) i sve popularnije hibridne (eHybrid) pogonske sklopove, javlja Fenix magazin.de.

Prijeti li isti scenarij i ostatku Europe?

Ipak, ljubitelji tradicionalnih motora na ostatku europskog kontinenta za sada mogu odahnuti. Iz sjedišta Volkswagena u Wolfsburgu naglašavaju kako ostala europska tržišta trenutačno ne moraju brinuti o dostupnosti dizelskih inačica. Golf s TDI pogonom i dalje se normalno proizvodi na tvorničkim trakama te će se redovito isporučivati na svim tržištima gdje za njim postoji ekonomski opravdana potražnja.