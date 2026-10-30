Volite odrijemati tijekom dana? Novo istraživanje otkrilo povezanost s demencijom, jedan detalj posebno zabrinjava

Kratko drijemanje tijekom dana mnogima je omiljen način za vraćanje energije, osobito u starijoj životnoj dobi. No novo istraživanje pokazuje da bi određene navike dnevnog spavanja mogle biti povezane s povećanim rizikom od razvoja demencije.

Rizik od demencije raste s godinama, a ranija istraživanja upućuju na to da bi se s tom dijagnozom tijekom života moglo suočiti čak 42 posto osoba starijih od 55 godina.

Iako se na dob ne može utjecati, stručnjaci ističu da zdrave životne navike mogu pridonijeti smanjenju rizika. Među njima su uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost, mentalna stimulacija, održavanje društvenih kontakata i kvalitetan noćni san.

Novo istraživanje, objavljeno u znanstvenom časopisu The Journals of Gerontology, dodatno je istražilo povezanost dnevnog drijemanja i demencije.

Znanstvenici pratili gotovo tisuću ljudi tijekom deset godina

U istraživanju je sudjelovalo 995 korisnika američkog zdravstvenog sustava Medicare, u dobi od 65 godina i više. Nitko od njih na početku praćenja nije imao dijagnosticiranu demenciju.

Znanstvenici su analizirali podatke prikupljene u sklopu Nacionalnog istraživanja o starenju i zdravlju, a sudionike su pratili do deset godina.

Posebno ih je zanimalo koliko često starije osobe drijemaju, koliko dugo traje njihov dnevni odmor te zaspu li namjerno ili im se događa da neplanirano utonu u san.

Rezultati su pokazali nekoliko zanimljivih povezanosti.

Svakodnevno drijemanje povezano s 48 posto većim rizikom

U usporedbi s osobama koje su rijetko drijemale ili uopće nisu spavale tijekom dana, kod onih koje su drijemale većinu dana ili svakodnevno zabilježen je 48 posto veći rizik od razvoja demencije.

Zanimljivo je da ni kratko drijemanje nije bilo izuzeto od te povezanosti. Kod osoba koje su tijekom dana spavale 30 minuta ili kraće zabilježen je 40 posto veći rizik.

Istraživači su uočili i da je nenamjerno drijemanje, odnosno situacija u kojoj osoba zaspi bez prethodne namjere, bilo povezano s 39 posto većim rizikom od demencije.

Važno je naglasiti da je riječ o statističkim povezanostima, a ne o dokazu da dnevno spavanje izaziva demenciju.

„Rezultati upućuju na važnost uzimanja u obzir različitih obilježja dnevnog drijemanja, kao i noćnog sna, pri proučavanju njihove povezanosti s rizikom od demencije”, objasnila je dr. Kening Jiang, postdoktorandica na Odsjeku za mentalno zdravlje Škole javnog zdravlja Johns Hopkins Bloomberg.

Zašto bi dnevno spavanje moglo biti povezano s demencijom?

Znanstvenici zasad nemaju konačan odgovor na pitanje zašto postoji povezanost između dnevnog drijemanja i razvoja demencije.

Jedno od mogućih objašnjenja jest da učestalo spavanje tijekom dana smanjuje potrebu za noćnim snom. To bi moglo dovesti do poremećaja spavanja noću, koji su također povezani s povećanim rizikom od demencije.

Druga mogućnost odnosi se na upalne procese u organizmu, koji bi mogli imati određenu ulogu u toj povezanosti.

No istraživači upozoravaju i na potpuno drukčije objašnjenje.

Naime, moguće je da učestalo drijemanje nije uzrok zdravstvenih problema, nego jedan od ranih znakova promjena koje se već događaju u mozgu.

Neurodegenerativni procesi mogu utjecati na dijelove mozga odgovorne za regulaciju sna i budnosti, zbog čega osoba može osjećati pojačanu pospanost tijekom dana.

Znači li to da treba prestati drijemati?

Stručnjaci ističu da na temelju ovog istraživanja nije moguće zaključiti da bi izbjegavanje dnevnog sna smanjilo rizik od demencije.

„Demencija je višeslojan problem te moramo detaljno istražiti kako različiti čimbenici pojedinačno i u kombinaciji utječu na njezin razvoj”, naglasila je Jiang.

U razgovoru za Medical News Today dodala je da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo postoji li uzročno-posljedična veza između dnevnog drijemanja i demencije te bi li promjena navika spavanja mogla imati zaštitni učinak.

Poruka istraživanja nije da je svako drijemanje štetno, nego da učestala dnevna pospanost, osobito ako osoba zaspi nenamjerno, zaslužuje dodatnu pozornost.

Za očuvanje zdravlja mozga i dalje su važne zdrave životne navike, među kojima kvalitetan i dovoljno dug noćni san ima značajno mjesto.