Ako ste ljubitelj slanih i hrskavih grickalica, a želite se hraniti kvalitetnije, možda je vrijeme da čips povremeno zamijenite pečenim slanutkom.
Sportska nutricionistica i profesorica nutricionizma Theresa DeLorenzo za portal Real Simple izdvojila je pečeni slanutak kao svoj omiljeni izbor zbog sadržaja biljnih proteina, vlakana i magnezija.
Dobar za srce i mozak
U približno 28 grama pečenog slanutka nalazi se oko 35 miligrama magnezija, gotovo dvostruko više nego u jednakoj količini čipsa.
Taj je mineral važan za funkcioniranje živčanog sustava, pamćenje i učenje.
Slanutak sadrži i topiva vlakna koja mogu pridonijeti smanjenju razine LDL kolesterola, čime se podupire zdravlje krvnih žila i srca.
Povoljno djeluje na probavu
Prehrambena vlakna hrane korisne bakterije u crijevima i pridonose održavanju zdrave crijevne mikrobiote.
Jednostavno ga možete pripremiti kod kuće
Za pripremu ove grickalice dovoljno je ocijediti i osušiti slanutak iz konzerve, dodati omiljene začine te ga ispeći u pećnici dok ne postane hrskav.
Tako možete dobiti ukusnu i nutritivno bogatiju alternativu uobičajenim grickalicama.