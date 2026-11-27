Ako ste ljubitelj slanih i hrskavih grickalica, a želite se hraniti kvalitetnije, možda je vrijeme da čips povremeno zamijenite pečenim slanutkom.

Sportska nutricionistica i profesorica nutricionizma Theresa DeLorenzo za portal Real Simple izdvojila je pečeni slanutak kao svoj omiljeni izbor zbog sadržaja biljnih proteina, vlakana i magnezija.

Dobar za srce i mozak

U približno 28 grama pečenog slanutka nalazi se oko 35 miligrama magnezija, gotovo dvostruko više nego u jednakoj količini čipsa.

Taj je mineral važan za funkcioniranje živčanog sustava, pamćenje i učenje.

Slanutak sadrži i topiva vlakna koja mogu pridonijeti smanjenju razine LDL kolesterola, čime se podupire zdravlje krvnih žila i srca.

Povoljno djeluje na probavu

Prehrambena vlakna hrane korisne bakterije u crijevima i pridonose održavanju zdrave crijevne mikrobiote.

Jednostavno ga možete pripremiti kod kuće

Za pripremu ove grickalice dovoljno je ocijediti i osušiti slanutak iz konzerve, dodati omiljene začine te ga ispeći u pećnici dok ne postane hrskav.

Tako možete dobiti ukusnu i nutritivno bogatiju alternativu uobičajenim grickalicama.