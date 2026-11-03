Voliš crtati i stvarati vlastite priče? U Solinu počinje besplatna škola crtanja stripova za osnovnoškolce

Gradska knjižnica Solin organizira besplatnu Školu crtanja stripova namijenjenu učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole. Radionice počinju u subotu, 7. studenoga, a polaznici će imati priliku razvijati svoje crtačke vještine, osmišljavati likove i stvarati vlastite stripovske priče.

Pod nazivom "Škola crtanja stripova – pretvori maštu u strip!", radionice će mladim kreativcima omogućiti upoznavanje sa svijetom stripa kroz crtanje, maštu i zabavu. Sudionici će učiti kako svoje ideje pretočiti u crteže i priče u slikama te razvijati vlastiti stil izražavanja. Radionice će voditi Vinko Barić, akademski slikar, koji će polaznicima približiti osnove stripovskog stvaralaštva i pomoći im u razvijanju kreativnosti i likovnih vještina.

Radionice se održavaju svake subote

Program će se održavati subotom, od 7. studenoga do 5. prosinca 2026. godine, u Studijskoj čitaonici Gradske knjižnice Solin, u vremenu od 9:30 do 12 sati. Sudjelovanje je potpuno besplatno, no broj mjesta je ograničen. Prijave se zaprimaju do 7. studenoga ili do popunjavanja svih raspoloživih mjesta.

Svi zainteresirani roditelji i učenici dodatne informacije mogu dobiti na telefonskom broju 021/213-327.