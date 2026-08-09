Vojvoda Šušnjara otvorio 311. Sinjsku alku: „Čuvajmo Hrvatsku, njezine vrijednosti i tradiciju te čuvajmo jedni druge!“

„PROGLAŠAVAM 311. SINJSKU ALKU OTVORENOM!“ – riječima alkarskog vojvode Maria Šušnjare službeno je otvorena ovogodišnja Sinjska alka.

U svom tradicionalnom govoru vojvoda je najprije pozdravio brojne uzvanike, među kojima pokrovitelja Alke, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, predsjedateljicu Vijeća ministara BiH Borjanu Krišto, predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragana Čovića te brojne ministre, saborske zastupnike, predstavnike Crkve, Hrvatske vojske i policije.

Pozdravio je i župane, gradonačelnike i načelnike, branitelje i dragovoljce, predstavnike prijateljskih viteških udruga te domaćine – predsjednika Viteškog alkarskog društva Stipu Jukića, gvardijana i rektora Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske fra Marinka Vukmana i gradonačelnika Sinja Mira Bulja.

Šušnjara se potom vratio u povijest Alke i Sinja, podsjetivši na 1715. godinu i obranu Sinja, kao i na ulogu fra Pavla Vučkovića u povijesti Cetinske krajine.

Velik dio govora posvetio je hrvatskoj povijesti i Domovinskom ratu. Prisjetio se hrvatskih branitelja koji su, kako je rekao, „bez ičega osim srca punih hrabrosti, neizmjerene ljubavi prema domovini i vjere u dragoga Boga“ stali na branik Hrvatske.

„Dragi hrvatski branitelji, od srca vam hvala što ste oslobodili Hrvatsku i što možemo živjeti kao svoji na svome“, poručio je alkarski vojvoda.

Šušnjara je potom postavio pitanje kako bi hrvatski branitelji danas gledali na Hrvatsku, više od tri desetljeća nakon Domovinskog rata.

Istaknuo je gospodarski i društveni razvoj zemlje, članstvo u Europskoj uniji, razvoj infrastrukture i međunarodni položaj Hrvatske, kazavši kako bi, vjeruje, branitelji na takav razvoj gledali s ponosom.

No, prema njegovim riječima, postavili bi i važna pitanja – gdje je nestao osjećaj sreće i zadovoljstva, gdje je nestao ponos i čuva li se zajedništvo.

„Sreća ne počinje onda kada budemo imali sve što želimo. Sreća počinje onda kada prepoznamo vrijednost onoga što već imamo“, poručio je Šušnjara.

Pozvao je građane da se odupru, kako je rekao, „nametanju lažnog standarda života“ te da ne dopuste da tuđe filtrirane slike određuju vrijednost njihova života.

Posebno je govorio o domovinskom ponosu.

„Ponosimo se njome! Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi i dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je znao okupljati u najtežim trenucima. To nije staromodno, nego to je snaga za budućnost!“, kazao je.

U završnom dijelu govora Šušnjara je naglasio važnost zajedništva i pozvao na prevladavanje podjela.

„Imajmo mudrosti ne dopustiti da nas podjele udalje jedne od drugih jer ono što nas povezuje uvijek je veće od onoga što nas dijeli“, poručio je.

Svoj govor zaključio je pozivom na očuvanje Hrvatske, njezine prirode, vrijednosti i tradicije.

„Čuvajmo našu Hrvatsku, njezinu prirodu, njezine vrijednosti i tradiciju te čuvajmo jedni druge! Živjela Alka! Živjela Hrvatska!“

Potom se obratio alkarskim momcima, poručivši im da očekuje ozbiljnost, čvrst korak i držanje dostojno njihovih pradjedova.

„Alkari nek mačkule pucaju, nek glazba svira, nek svi znaju da je pogođena srida“, kazao je Šušnjara prije nego što je proglasio 311. Sinjsku alku otvorenom.