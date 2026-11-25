Novi prizori danas stižu sa splitskog Duilova, gdje se nalazi hotel Zagreb, kompleks koji bi u godinama koje slijede trebao dobiti potpuno novu namjenu. Naime, tijekom srijede ispred hotela Zagreb zatekli smo vojna vozila i pripadnike Hrvatske vojske koji iz objekta odnose preostali inventar.

Kako doznajemo, u hotelu se još nalazi dio kuhinjskog inventara, namještaja i opreme iz hotelskih soba te drugih prostorija. Na fotografijama snimljenima tijekom današnjeg dana vidljivi su vojni kamioni parkirani neposredno uz objekt, ali i pripadnici Hrvatske vojske unutar samog kompleksa.

Hotel Zagreb postaje dom za starije

Podsjetimo, projekt prenamjene hotela Zagreb u dom za starije osobe pokrenuli su nezavisni splitski gradski vijećnik Davor Matijević i bivši gradski vijećnik Ante Zoričić. Projekt je podržao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je u veljači ove godine Matijevića službeno imenovao voditeljem projekta. Matijević taj posao obavlja volonterski. Realizacijom ovog projekta Split bi nakon gotovo četiri desetljeća čekanja mogao dobiti prvi dom za starije osobe u gradskom vlasništvu. Tijekom proteklih mjeseci provedeni su brojni administrativni, pravni i tehnički postupci kojima se stvaraju preduvjeti za darovanje nekretnine Gradu Splitu i buduću rekonstrukciju kompleksa.

Potpisan ugovor vrijedan 168 tisuća eura

U srpnju ove godine potpisan je ugovor vrijedan 168.000 eura za izradu idejnog rješenja prenamjene hotela Zagreb u Centar za starije osobe. Ranije je predstavljena i mogućnost proširenja postojećeg kompleksa za približno 2.200 četvornih metara dodatnog prostora. Matijević i Zoričić sredinom rujna najavili su da bi Grad Split 15. listopada trebao preuzeti objekt na upravljanje. Tada je otkriveno i da je tvrtka Pleter ugasila hotel te da je velik dio njegovih dotadašnjih korisnika iseljen.

Preuzimanje objekta na upravljanje pritom ne znači i automatski prijenos vlasništva na Grad Split, za što je potrebno provesti zakonom propisanu proceduru darovanja.

Građevinska dozvola očekuje se tijekom 2027. godine

Prema posljednjim najavama Matijevića i Zoričića, tijekom 2027. godine očekuje se nastavak izrade projektne dokumentacije, darovanje nekretnine Gradu Splitu te ishođenje građevinske dozvole. Nakon toga trebali bi uslijediti odabir izvođača i početak radova na rekonstrukciji i prenamjeni nekadašnjeg hotelskog kompleksa. Konačan broj korisnika budućeg doma još nije poznat, a razmatra se i mogućnost financiranja projekta sredstvima iz europskih fondova.

Današnji prizori s Duilova, gdje pripadnici Hrvatske vojske odnose preostali inventar, pokazuju da se nastavlja pražnjenje nekadašnjeg hotela. Pred vrijednim splitskim kompleksom novo je poglavlje, a riječ je o projektu čiju realizaciju brojni splitski umirovljenici i njihove obitelji čekaju godinama.

Podržavate li prenamjenu hotela Zagreb na Duilovu u dom za starije i nemoćne osobe? - Da, Splitu je takav dom prijeko potreban Da, ali strahujem da će realizacija trajati godinama Ne, kompleks bi trebao imati drugačiju namjenu Nemam mišljenje Glasaj