20.11.1916. - Skinuto zvone sa zvonika katedrale Sv. Dujma

Prije točno 110 godina, 21. studenoga 1916., sa zvonika splitske katedrale Svetog Duje skinuto je veliko zvono koje su Splićani od davnina nazivali Bumbal. Austro-Ugarska Monarhija, iscrpljena Prvim svjetskim ratom i suočena s nestašicom metala, počela je sustavno oduzimati crkvena zvona kako bi od njihove bronce proizvodila oružje i streljivo. Na popisu za oduzimanje našlo se i najpoznatije splitsko zvono, jedan od prepoznatljivih simbola grada.

Nevjerojatna je povijesna podudarnost da je Bumbal skinut upravo na dan kada je umro austrougarski car Franjo Josip I., vladar koji je na prijestolju proveo gotovo 68 godina. Dok se Monarhija pripremala za njegov posljednji ispraćaj, njezina je vojska u Splitu provodila odluku koja je mogla zauvijek uništiti jedno od najvrjednijih gradskih zvona. Bumbal je spušten sa zvonika, prevezen na željezničku postaju i otpremljen prema Kninu, odakle je trebao nastaviti put prema pretapanju.

O tim događajima detaljno je pisao splitski povjesničar dr. sc. Stanko Piplović u znanstvenom radu Rekvizicija crkvenih zvona u Dalmaciji za vojne potrebe u Prvom svjetskom ratu, objavljenom u časopisu Kulturna baština. Istraživanje se temelji na arhivskim dokumentima, dopisima konzervatorskih i vojnih vlasti te tadašnjim novinskim izvještajima. Posebno je zanimljivo što potvrđuje ne samo odvođenje Bumbala nego i njegov gotovo zaboravljeni povratak u Split.

Zvono koje je nastalo zahvaljujući zlatu i srebru samih Splićana

Povijest Bumbala mnogo je starija od Prvog svjetskog rata. Prema Piplovićevu istraživanju, veliko zvono splitske katedrale prvi je put izliveno još 1503. godine, a njegov majstor bio je Ivan Krstitelj. Za njegovu izradu založio se cijeli grad, pri čemu su građani dobrovoljno darivali zlato i srebro kako bi Split dobio zvono dostojno svoje prvostolnice.

Bumbal je s vremenom postao mnogo više od crkvenog glazbala. Njegov duboki zvuk pratio je vjerske svečanosti, gradske događaje, oproštaje od uglednika i trenutke zajedničke žalosti. U gradu u kojemu se život stoljećima odvijao oko Palače, Peristila i katedrale, glas velikog zvona bio je dio svakodnevice i kolektivnog pamćenja stanovnika.

No veliko zvono nije bilo pošteđeno djelovanja vremena. Nakon višestoljetne uporabe počelo je pucati i postupno izgubilo svoj karakteristični zvuk, pa je 1830. godine ponovno izliveno u ljevaonici Giovannija Colbachinija, majstora koji je iz Italije došao u Dalmaciju i na području Majdana kraj Solina uspostavio zvonoljevačku djelatnost. Obnovljeni Bumbal prvi se put oglasio upravo na carev rođendan, a nekoliko godina poslije ponovno je napuknuo.

Austro-Ugarska odnosila je zvona diljem Dalmacije: Od njih su nastajali topovi

Ratne potrebe od 1915. godine dovele su do opsežnog prikupljanja kovina na području Austro-Ugarske. Zbog nedostatka obojenih metala vojne su vlasti naredile rekviziciju crkvenih zvona, pri čemu se procjenjivala njihova težina, starost i moguća povijesna ili umjetnička vrijednost. Dio zvona mogao je biti izuzet iz oduzimanja, ali samo uz odgovarajuće odluke i dokumentaciju konzervatorskih službi.

Prema Piplovićevoj procjeni, u Dalmaciji je tijekom rata skinuto približno 1500 zvona, a od uništenja pošteđeno ih je samo oko 150. Bio je to golem udar na kulturnu, povijesnu i vjersku baštinu dalmatinskih gradova, sela i otoka. Brojne crkve ostale su bez glasova koji su generacijama označavali protok vremena, pozivali na molitvu i pratili važne događaje u životima lokalnih zajednica.

Bumbal se našao među zvonima koja nisu bila uvrštena u popis za izuzeće od rekvizicije. Premda je njegovo podrijetlo bilo iznimno staro i povezano s poviješću cijelog Splita, ratna administracija predvidjela je njegovo oduzimanje. Tako je 21. studenoga 1916. započelo putovanje koje je, da nije bilo intervencije jednog čovjeka, moglo završiti potpunim uništenjem splitskog zvona.

Don Frane Bulić spasio Bumbal, a vojska je potom ispostavila račun od 1070 kruna

U presudnom trenutku u priču se uključio don Frane Bulić, znameniti splitski svećenik, arheolog, povjesničar i konzervator, jedan od najzaslužnijih pojedinaca za očuvanje dalmatinske kulturne baštine. Kao pokrajinski konzervator imao je važnu ulogu u zaštiti umjetničkih i povijesnih spomenika od ratnih rekvizicija. Zahvaljujući njegovu poznavanju baštine, ustrajnosti i komunikaciji s vojnim vlastima spašeni su brojni vrijedni predmeti, među njima i splitski Bumbal.

Bulić je posredovao kod vojnih vlasti i uspio ishoditi povratak zvona koje je već bilo odvezeno. Isprva je dogovoreno da se Bumbal čuva u Arheološkom muzeju u Splitu, ali je naposljetku predan crkovinarstvu splitske katedrale. Koncem veljače 1917. zvono je preuzeto i smješteno u prostoriju istočno od katedralne sakristije, čime je izbjegnuta njegova ratna sudbina.

Zanimljiv je i gotovo apsurdan administrativni detalj koji otkriva Piplovićevo istraživanje. Vojno zapovjedništvo u Mostaru 1917. godine ispostavilo je splitskom crkovinarstvu račun od čak 1070 kruna za skidanje zvona. Budući da crkovinarstvo nije imalo dovoljno novca, plaćanje je odgođeno za tri mjeseca, ali račun nije podmiren ni nakon toga.

Vojne su vlasti zbog toga nastavile slati požurnice tijekom 1918. godine. Drugim riječima, austrougarska vojska gotovo je uništila jedno od najpoznatijih splitskih zvona, a zatim je njegovim vlasnicima pokušala naplatiti troškove postupka kojim ga je bila oduzela. To je jedan od najupečatljivijih detalja ove manje poznate epizode splitske povijesti.

Bumbal je ponovno izliven 1922. godine, a njegov se glas i danas čuje nad Splitom

Nakon završetka Prvog svjetskog rata nastojalo se obnoviti zvona koja su bila oštećena ili izgubljena. Budući da je Bumbal i prije ratnog odvođenja bio napuknut, bilo je potrebno ponovno ga izliti kako bi mu se vratio puni zvuk. Godine 1922. veliko zvono splitske katedrale ponovno je izrađeno u splitskoj ljevaonici Cukrov, a njegova je masa iznosila 1259 kilograma, kako navodi Hrvatski biografski leksikon.

Taj podatak važan je za razumijevanje njegove povijesti: današnji Bumbal nije u nepromijenjenom obliku zvono iz 1503. godine, nego rezultat dugog kontinuiteta lijevanja i obnavljanja istoga znamenitog katedralnog zvona. Tijekom stoljeća mijenjala se njegova konstrukcija, ali su ostali ime, uloga i posebna simbolika koju ima među Splićanima. Upravo zato Bumbal predstavlja rijetku poveznicu srednjovjekovnoga, novovjekovnog i suvremenog Splita.

Njegov prepoznatljivi zvuk oglašavao se i tijekom velikih događaja novije hrvatske povijesti. Bumbal je zvonio prilikom oproštaja od Franje Tuđmana, pape Ivana Pavla II. i Olivera Dragojevića, a u travnju 2025. godine oglasio se i povodom smrti pape Franje. Dalmacija Danas tada je zabilježila njegovu zvonjavu, specifično brecanje kojim se tradicionalno obilježavaju tužni događaji i posljednji ispraćaji.

Danas, 110 godina nakon što je austrougarska vojska odnijela Bumbal sa zvonika Svetog Duje, njegova priča podsjeća na razmjere razaranja kulturne baštine tijekom velikih ratova, ali i na važnost ljudi koji su se zauzimali za njezino očuvanje. Da don Frane Bulić nije intervenirao, jedno od najprepoznatljivijih splitskih zvona možda bi završilo u talionici kao sirovina za oružje. Umjesto toga, Bumbal je preživio rat, ponovno dobio svoj glas i ostao dio povijesti grada koji ga je stoljećima slušao.