Vojska i policija stižu u splitsku luku: Očekuju se letjelice, plovila i pucnjava, građanima poslano upozorenje

Pripadnici Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova provodit će zajedničke vježbe na području grada Splita - Trajektne luke Split i u splitskom akvatoriju.

Cilj vježbe je jačanje međuresorne suradnje Oružanih snaga RH i Ministarstva unutarnjih poslova s posebnim fokusom na rješavanje kriznih situacija na moru.

Obuka će se provoditi u razdoblju od 5. do 11. studenoga 2026. godine te se očekuje pojačan promet vojnih i policijskih vozila, plovila i letjelica.“

Na području Trajektne luke u Splitu provodit će se pripreme za završnu vježbu na jednom od trajekata Jadrolinije.

Završna vježba planirana je 11. studenoga 2026. na području Trajektne luke Split i splitskog akvatorija od 9 do 12 sati, a očekuje se upotreba manevarskog streljiva.

Izvođenje vježbe neće ni na koji način remetiti red plovidbe niti druge aktivnosti građana na moru i kopnu, a pojačana nazočnost službenih vozila, plovila i letjelica kao i pripadnika vojske i policije isključivo je u cilju obuke te nije razlog za uznemirenost građana .

Na mjestu odvijanja aktivnosti nalazit će se službena plovila Oružanih snaga RH, Ministarstva unutarnjih poslova i Lučke kapetanije te molimo sve voditelje brodica i sudionike pomorskog prometa da poštuju upute i naredbe službenih osoba vezano uz kretanje na moru.