Vojni vrh NATO-a okuplja se danas u Splitu

NATO-ova konferencija o višedomenskim operacijama u organizaciji Savezničkog zapovjedništva za transformaciju (Allied Command Transformation) održat će se u srijedu, 28. listopada 2026., u hotelu Le Meridien Lav u Splitu.

Pod temom „Konvergencija moći: omogućavanje operacija u više domena putem vojne i nevojne sinkronizacije”, konferencija će razmotriti kako NATO i njegovi saveznici mogu bolje integrirati sposobnosti i učinke u različitim domenama, istovremeno jačajući suradnju između vojnih i nevojnih aktera.Uvodna izlaganja na konferenciji održat će načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid i načelnik stožera Savezničkog zapovjedništva za transformaciju NATO-a viceadmiral Simon Asquith, piše HRT radio Split.

Na konferenciji će sudjelovati više od 200 sudionika, a raspravljat će se o aktivnostima usmjerenim na razvoj Saveza sposobnog za izvođenje operacija u više domena, uključujući integraciju svemira i kibernetičkog prostora, brzo usklađivanje sposobnosti i učinaka, digitalnu transformaciju, umjetnu inteligenciju, donošenje odluka temeljenih na podacima te civilno-vojnu sinkronizaciju.