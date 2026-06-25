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Vojni piloti helikopterom prevezli maloljetnog pacijenta iz Dubrovnika u Split

Brzom reakcijom pripadnici HRZ-a još jednom pokazali da je Hrvatska vojska uvijek spremna pružiti pomoć

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sinoć su vojnim helikopterom prevezli maloljetnog pacijenta iz Opće bolnice Dubrovnik do Kliničkog bolničkog centra Split.

U hitnom helikopterskom prijevozu bila je angažirana četveročlana posada iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s tri člana medicinskog osoblja.

Posada je helikopterom Mi-171Sh poletjela iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 20:50 te je u 21:45 sletjela na helidrom Opće bolnice Dubrovnik gdje je preuzela maloljetnog pacijenta s medicinskim timom.

Iz Dubrovnika prema Splitu posada je poletjela u 21:50, a na helidrom Firule sletjela je u 22:37 gdje je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

Brzom reakcijom pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pokazali su još jednom kako je Hrvatska vojska uvijek spremna brzo reagirati i pružiti pomoć.

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