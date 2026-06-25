Vojni piloti helikopterom prevezli maloljetnog pacijenta iz Dubrovnika u Split

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sinoć su vojnim helikopterom prevezli maloljetnog pacijenta iz Opće bolnice Dubrovnik do Kliničkog bolničkog centra Split.

U hitnom helikopterskom prijevozu bila je angažirana četveročlana posada iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s tri člana medicinskog osoblja.

Posada je helikopterom Mi-171Sh poletjela iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 20:50 te je u 21:45 sletjela na helidrom Opće bolnice Dubrovnik gdje je preuzela maloljetnog pacijenta s medicinskim timom.

Iz Dubrovnika prema Splitu posada je poletjela u 21:50, a na helidrom Firule sletjela je u 22:37 gdje je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

Brzom reakcijom pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pokazali su još jednom kako je Hrvatska vojska uvijek spremna brzo reagirati i pružiti pomoć.