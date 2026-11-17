Kako javlja srpski Blic, zrakoplov Vojske Srbije srušio se na poljoprivrednu površinu između Nove i Stare Pazove, nedaleko od Beograda.
Prema informacijama koje je objavio taj medij, neslužbeno se navodi da je riječ o vojnom zrakoplovu MiG-29, no službena potvrda tipa letjelice zasad nije objavljena.
Zrakoplov zahvatio požar, iznad mjesta pada uzdizao se crni dim
Blic je naknadno objavio i prve fotografije s mjesta nesreće na kojima se vidi zapaljena olupina zrakoplova te gust crni dim.
Prema njihovim navodima, letjelica je u požaru potpuno izgorjela.
Na teren su izašli pripadnici policije, vatrogasci, hitna medicinska pomoć i pripadnici Vojske Srbije.
Još nema informacija o mogućim žrtvama
U prvim izvješćima nije bilo potvrđenih informacija o mogućim poginulima ili ozlijeđenima, kao ni o sudbini pilota.
Također, zasad nije poznato što je uzrokovalo pad vojnog zrakoplova.
U trenutku objave prvih informacija Ministarstvo obrane Srbije još se nije službeno oglasilo o nesreći.