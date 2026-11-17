Kako javlja srpski Blic, zrakoplov Vojske Srbije srušio se na poljoprivrednu površinu između Nove i Stare Pazove, nedaleko od Beograda.

Prema informacijama koje je objavio taj medij, neslužbeno se navodi da je riječ o vojnom zrakoplovu MiG-29, no službena potvrda tipa letjelice zasad nije objavljena.

Zrakoplov zahvatio požar, iznad mjesta pada uzdizao se crni dim

Blic je naknadno objavio i prve fotografije s mjesta nesreće na kojima se vidi zapaljena olupina zrakoplova te gust crni dim.

Prema njihovim navodima, letjelica je u požaru potpuno izgorjela.

Na teren su izašli pripadnici policije, vatrogasci, hitna medicinska pomoć i pripadnici Vojske Srbije.

Još nema informacija o mogućim žrtvama

U prvim izvješćima nije bilo potvrđenih informacija o mogućim poginulima ili ozlijeđenima, kao ni o sudbini pilota.

Također, zasad nije poznato što je uzrokovalo pad vojnog zrakoplova.

U trenutku objave prvih informacija Ministarstvo obrane Srbije još se nije službeno oglasilo o nesreći.