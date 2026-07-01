Vojni analitičar: "Rafalei koje će dobiti Srbija pomeli bi naše avione"

Vojni analitičar Mario Galić smatra da Hrvatska nema jasnu vanjsku politiku te da je "nedopustivo" to što ne postoji koordinacija između predsjednika i premijera.

"U ovom slučaju predsjednik nije za savez s Francuskom, ali jako podržava savez s Albanijom i Kosovom. Kakvu mi imamo vanjsku politiku? A da ne kažem da pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba. Vanjska politika nam je nikakva", rekao je vojni analitičar Mario Galić u emisiji U mreži Prvog Hrvatskog radija.

Galić smatra da se Hrvatska približava ustavnoj krizi.

"Klizimo u ustavnu krizu. Jučer je predsjednik Zoran Milanović rekao da je potpisao zapovijed da hrvatski vojnici ne mogu ići u Francusku. S druge strane, na temelju jednog članka Zakona o obrani, ministar je potpisao da moraju ići. Imamo ustavnu krizu, Ustavni sud bi se trebao očitovati tko je u pravu, ali to je krajnje bez veze, da zbog takvih sukoba trpe Oružane snage", rekao je.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika da nije znao da će Francuska prodati Rafale Srbiji.

"Jučer je predsjednik rekao da mu je jako žao što nije pitao Francuze namjeravaju li prodati Rafale još nekom u našem okruženju pa da bi on onda bio protiv kupnje. E pa ja onda kažem predsjedniku da si smijeni savjetnika za obranu jer je Vučić otvoreno najavljivao da će i Srbija kupiti Rafale ako ih kupi Hrvatska. To nije bila nikakva tajna", rekao je.

"Srbijanski Rafalei F4 pomeli bi hrvatske"

Galić je ustvrdio da će Srbija dobiti napredniju inačicu francuskog borbenog zrakoplova.

"Drugo, oni pokušavaju prikriti taj grozni fijasko s Rafaleima tvrdeći da su naši NATO standard, a da srpski neće biti. Prvo i prvo, Dassault ima samo jednu proizvodnu liniju, izlaze jedni te isti zrakoplovi. Jedina razlika između onih koji su unutar NATO-a je to da mogu nositi nuklearno oružje. To nama ništa ne znači", kazao je.

"Ono što će dobiti Srbi za dvije godine je puno naprednije od onog što mi imamo, ali ne zato što je to rađeno za Srbiju nego zato što je to rađeno za Francusko ratno zrakoplovstvo kao međuprojekt do dolaska aviona pete generacije koji je nedavno otkazan.

Taj Rafale F4 je puno napredniji. Avionika je jako modernizirana. Ovo što će dobiti Srbi pomelo bi naše u zračnom prostoru. To je problem kako Hrvatska funkcionira u zadnjih pet, šest godina. Nemate nikakvu koordinaciju između Vlade i predsjednika. To je nedopustivo", zaključio je.