Vojna policija odvela ga iz stana u Pločama, potom mu se izgubio svaki trag: Nakon 34 godine sud donio važnu presudu, država mora platiti odštetu

Luka Žuža, željeznički radnik iz Ploča, nestao je u svibnju 1992. godine, nakon što su ga pripadnici hrvatske Vojne policije odveli iz njegova stana i prebacili u Bosnu i Hercegovinu. Njegova obitelj godinama je pokušavala doznati što se dogodilo, a sada je, nakon dugotrajnog sudskog postupka, donesena presuda kojom je utvrđena odgovornost države, piše Index.hr.

Odveli ga iz stana, a potom predali nepoznatim osobama

Prema sudskim utvrđenjima, pripadnici Vojne policije 12. svibnja 1992. godine odveli su Luku Žužu iz njegova stana u Pločama. Postupali su na temelju usmenog naloga Sigurnosno-informativne službe Ministarstva obrane, bez odgovarajuće pisane dokumentacije. Već sljedećeg dana prevezen je u Ljubuški, u tadašnji Prihvatni centar, gdje je predan osobama u maskirnim uniformama s oznakama Hrvatskog vijeća obrane (HVO).

Posebno je problematično, prema obrazloženju presude, što vojni policajci nisu utvrdili identitet osoba kojima su ga predali, njihovu funkciju ni pripadnost postrojbi. O predaji također nije sastavljena propisana dokumentacija.

Nakon toga Žuži se izgubio svaki trag.

Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u Čapljini

Obitelj je tek 2011. godine doznala za pronalazak četiriju grobnih mjesta u krugu vojarne Božo Šimović u Čapljini.

Provedenom ekshumacijom i DNK analizom potvrđeno je da se među pronađenim posmrtnim ostacima nalaze i oni Luke Žuže. Sud je zaključio da je Žuža iz Hrvatske odveden živ te da je stradao na području Bosne i Hercegovine. U obrazloženju presude naglašeno je da je do njegova nestanka došlo zbog nezakonitog i nepravilnog postupanja djelatnika Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Prema ocjeni suda, država nije dokazala da je poduzela sve razumne mjere kojima bi zaštitila život osobe koja se nalazila pod nadzorom njezinih službenika.

Obitelj pravdu traži još od 2006. godine

Sudski postupak traje gotovo dva desetljeća. Obitelj Žuža tužbu je pokrenula 2006. godine, a već 2013. donesena je prvostupanjska presuda u njihovu korist. Međutim, Županijski sud 2017. godine preinačio je odluku i odbio njihov zahtjev. Nakon što je Vrhovni sud odbio reviziju, predmet je završio pred Ustavnim sudom, koji je 2023. ukinuo ranije odluke i omogućio ponovno suđenje.

U novom postupku sud je ponovno presudio u korist obitelji. Republika Hrvatska tijekom postupka osporavala je zahtjev, pozivajući se, među ostalim, na zastaru i tvrdnju da je riječ o ratnoj šteti. Sud te prigovore nije prihvatio.

Općinski građanski sud u Zagrebu dosudio je supruzi i dvojici sinova Luke Žuže po 43.800 eura naknade za duševne boli zbog smrti bliske osobe. Ukupna odšteta tako iznosi 131.400 eura, a Republika Hrvatska obvezna je podmiriti i 23.871 euro parničnih troškova. Ukupan iznos prema presudi doseže 155.271 euro.