VOILÀ! Veliki obrat u aferi Pariz! Šuta traži povrat 100.000 eura, Nikolić raskida ugovor s HDZ-om

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je da će Ragbi savez morati vratiti 100.000 eura dodijeljenih iz gradskog proračuna, nakon što je naknadnom kontrolom dokumentacije utvrđeno da izvješće o troškovima nije dostavljeno u propisanom roku. Istodobno je otkrio da je Antonio Nikolić, čije se ime posljednjih dana spominje u kontekstu afere oko putovanja u Pariz, zatražio raskid ugovora o suradnji s HDZ-om.

Portal Telegram već se danima bavi aferom Pariz, koja je otvorila niz pitanja o putovanju splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i njegova bliskog suradnika Antonija Nikolića u francusku prijestolnicu, poslovima tvrtki povezanih s Nikolićem te dodjeli 100.000 eura gradskog novca Hrvatskom ragbijaškom savezu. Nakon niza medijskih otkrića i pitanja o okolnostima putovanja, afera je danas dobila novi, neočekivani obrat.

Šuta je objasnio da je uvid u dokumentaciju zatražio nakon pitanja novinara na prethodnoj konferenciji za medije.

„Nakon toga što ste vi mene prošli put pitali, ja sam zatražio uvid u spis predmeta i utvrđeno je da će Ragbi savez trebati vratiti 100.000 eura. Razlog je što u ugovornim odredbama postoji odredba u kojoj se u roku od 30 dana treba dostaviti izvješće o troškovima. To je izvješće dostavljeno izvan toga roka“, kazao je Šuta.

Pod povećalom ukupno 550.000 eura

Prema njegovim riječima, kontrola se ne odnosi samo na Ragbi savez, nego i na ostale korisnike sredstava koji nisu poštovali ugovorene rokove.

„Ukupno govorimo da je bilo dodijeljeno 550.000 eura sredstava za sve prijavitelje. Svi oni koji nisu dostavili izvješće morat će vratiti novce“, izjavio je.

Naglasio je da je riječ o obvezi koja proizlazi iz članka 5. ugovora te da neće biti iznimaka za korisnike koji nisu poštovali ugovorne odredbe.

Prema Šutinim riječima, Ragbi savez dostavio je izvješće u kojem su navedeni troškovi najma terena, smještaja, prehrane sudionika i čišćenja, no problem je nastao zbog prekoračenja roka.

Na pitanje jesu li korisnici već obaviješteni o obvezi povrata sredstava, odgovorio je da proceduru tek treba pokrenuti.

Provjera pokrenuta nakon novinarskih pitanja

Šuta je potvrdio da je dokumentaciju odlučio dodatno provjeriti nakon što su mu novinari postavili pitanja o dodjeli novca.

„Ovo je ispalo nakon što ste vi pitali. Ja sam zatražio uvid u kompletnu dokumentaciju i zapravo je utvrđeno to. Tu se jednostavno moraju povući takvi potezi“, kazao je.

Dodao je da se slična praksa događala i ranije te ustvrdio da se preko nekih stvari možda prelazilo, ali da se potpisani ugovori moraju poštovati.

Nikolić zatražio raskid ugovora s HDZ-om

Govoreći o putovanju u Pariz, Šuta je ponovio da je ondje boravio sa suprugom o privatnom trošku.

„Isto tako je bio i dotični gospodin za kojeg ste pitali, sa suradnicima, i u tom dijelu apsolutno nema nikakvog skrivanja“, rekao je.

Potom je otkrio novi detalj o Nikolićevoj suradnji s Hrvatskom demokratskom zajednicom.

„Što se tiče tog konkretnog gospodina o kojem se već poprilično govori u medijima, on ima zaključen ugovor s Hrvatskom demokratskom zajednicom. S obzirom na sva događanja, on je zatražio i raskid toga ugovora, tako da će i ta njegova suradnja uskoro prestati“, izjavio je Šuta.

Pojasnio je da je riječ o ugovoru o djelu koji se odnosi na komunikacijske poslove za HDZ, a koji je inače trajao do 31. prosinca.

Prema Šutinim riječima, Nikolić je sam inicirao raskid i poduzeo potrebne pravne korake.

Najnovije izjave splitskog gradonačelnika otvaraju dodatna pitanja o kontroli trošenja javnog novca, osobito zbog činjenice da su nepravilnosti u poštovanju ugovorenih rokova utvrđene tek nakon novinarskih upita. Ostaje vidjeti kada će Grad Split službeno pokrenuti postupke povrata sredstava i koliko će novca ukupno zatražiti od korisnika.