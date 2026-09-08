Vodoinstalater napao filipinsku obitelj: "Mater ti kosooku, klečat ćeš mi cijelu noć. Nema spavanja, šugo"

Zagrebački vodoinstalater vrlo je ružim rječnikom napao filipinski bračni par pred njihovim dvogodišnjim djetetom. Sve se odvijalo pred očima susjeda u dvorištu jednog novozagrebačkog kvarta, kada je 41-godišnji A. V. Filipincima najprije dovikivao pogrdne riječi, a onda je došlo i do fizičkog sukoba.

'Hoćeš da ti šamarčinu lupim pred djetetom? Je*em ti mater!', riječi su kojima se A. V. obratio susjedu Filipincu, a zatim ga pred ženom s djetetom u gurnuo u prsa. Vrijeđanje i ponižavanje se nastavilo. 'Klekni tu, pi*da ti materina filipinska. Hoćeš tamo na travu kleknut? Mater ti kosooku, klečat ćeš mi cijelu noć. Nema spavanja, šugo. Gubi se unutra', nastavio je zagrebački vodoinstalater, a kad je pozvana policija, istim je riječima i njih počastio te je na kraju i uhićen te prijavljen zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Prekršajno je kažnjen s 2.100 eura kazne. Na sudu je optužbe negirao te je tvrdio kako se iz stana obitelji Filipinaca stalno čuje buka od kad su ovdje doselili prije godinu dana.

'Bili su to neki čudni zvukovi, poput vrištanja, uzdaha i sve mi je to jako smetalo, pogotovo kasno navečer. Tako je bilo i tu večer. Pozvao sam ih na dvorište da porazgovaramo. Htio sam ih pitati čemu sva ta buka, razgovarali smo na hrvatskom, ali mislim da se ponekad prave da ne razumiju što im se govori pa me taj stav isto nervira. Na moj upit nisu mi htjeli dati odgovor. Točno je da sam vikao susjedu želi li šamarčinu, ali nisam na njega fizički nasrnuo, a kamoli se potukao s njime. Nije točno ni da sam im rekao 'klekni'', branio se na sudu te tvrdio kako nije napao ni policajce koji su prema njemu upotrijebili tjelesnu snagu, suzavac i stavili mu lisice.

Suprotno su svjedočili susjedi koji su potvrdili navode iz optužnice, da je napao policajca i pošpricao ga suzavcem. 'Policajac se uhvatio za lice, a moja unuka mu je odnijela mokar ručnik. Inače, s Filipincima nikada nije bilo problema, uvijek su ljubazni i pristojni', svjedočio je jedan od susjeda, prenosi Jutarnji list.