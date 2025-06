Voditeljica Marjanki za Dalmaciju Danas: "Ja sam zabranila pjevanje partizanskih pjesama. Grad nije ništa kriv"

Sinoć je ispred Hrvatskog narodnog kazališta Split održan tradicionalni koncert Pjevačkog društva Marjan, glazbeni poklon Banovine građanima povodom Dana antifašističke borbe. No, ovogodišnje izdanje događaja zasjenio je potez organizatora koji je izazvao burne reakcije i nezadovoljstvo među publikom i sudionicima.

Kako je za Dalmaciju Danas izjavio Ranko Britvić, predsjednik splitske udruge VeDRA (Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista), članicama Pjevačkog društva Marjan sugerirano je da iz repertoara izostave pojedine pjesme, među kojima i poznate partizanske himne poput "Padaj silo i nepravdo" i "Oj Mosore, Mosore", koje su se redovito izvodile prethodnih godina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Napravili smo koncert pjesama koje se više ne izvode, a tu nisu bile samo partizanske, bilo je i borbenih, pa i stranih. U svakom slučaju, stvarno se nismo nadali ovome", izjavio je Britvić, ističući da su članice Pjevačkog društva Marjan zaslužile poštovanje.

"'Mosor' je simbol našeg grada i ovo nas je rastužilo"

Britvić je naveo kako mu je rečeno da je zabranu izvođenja pojedinih pjesama donijela Banovina, odnosno gradska uprava, iako nije jasno tko je točno iza te odluke.

"Naime, nama su rekli iz Banovine da ne smijemo izvoditi te pjesme. E sad, je li gradonačelnik Tomislav Šuta kriv ili netko umjesto njega glumi silu, ja to ne znam. No on je gradonačelnik i odgovoran je. Ipak, dopuštam mogućnost da možda gospodin Šuta nije potpuno kriv", rekao je Britvić, dodajući da je s gradonačelnikom osobno razgovarao i da on tada nije iskazivao protivljenje programu.

Ujutro uoči koncerta, gradonačelnik Šuta je, prema Britvićevim riječima, odao počast poginulim partizanima polaganjem cvijeća kod spomenika u centru grada. No, njegov izostanak s večernjeg programa, kao i činjenica da nije bilo službenog protokola ni voditelja događanja, dodatno je uznemirila organizatore i publiku.

"Na kraju su se ljudi na tradicionalnom koncertu malo ljutili jer nije bilo onoga što su htjeli čuti. 'Mosor' je simbol našeg grada i ovo nas je rastužilo", rekao je Britvić, dodajući da su među publikom bili i gosti iz Zagreba koji su primijetili izostanak pjesama koje su, prema njihovim riječima, sastavni dio identiteta ovoga događaja.

"Osim toga, državni je praznik, a nikoga nema u prvim redovima. Nisu se potrudili niti da netko vodi program. Očekivali smo više, nije nam ovo bilo drago", zaključio je predsjednik VeDRA-e.

Grad Split sve demantira: "Nismo utjecali na repertoar"

Bilo kako bilo, slučaj otvara pitanja o odnosu gradske vlasti prema antifašističkom nasljeđu i slobodi umjetničkog izražavanja, ali i o sve prisutnijoj politizaciji kulturnih događanja. Ipak, Grad Split nam je odgovorio da u niti jednom slučaju nisu utjecali na repertoar koje su Marjanke izvele na koncertu organiziranom povodom Dana antifašizma.

"Niti gradske službe ni gradonačelnik Tomislav Šuta nisu utjecali na repertoar koje su Marjanke izvele na koncertu organiziranom povodom Dana antifašizma. Narudžbenicu za koncert je Ured Grada izdao Marjankama još 5. lipnja 2025. godine, dakle prije nego je aktualni gradonačelnik preuzeo dužnost. Marjanke su samoinicijativno izostavile neke pjesme s repertoara zbog neugodnosti koje su na društvenim mrežama doživjele prijašnjih godina", otkrili su nam iz Grada Splita.

"Dobili smo potpunu slobodu i nitko nam ništa nije branio"

Kako bismo se uvjerili u sve navode, kontaktirali smo i voditeljicu Pjevačkog društva Marjan, Iris Simonović. Ona je potvrdila navode Grada Splita.

"Ni u jednom trenutku nikome nisam rekla da je Grad zabranio pjevanje tih pjesama. Dobili smo potpunu slobodu i nitko nam ništa nije branio. Iz Grada su nam kazali da napravimo koncert kao i prošle godine, nisu nam rekli ni da pjevamo ni da ne pjevamo. No, prošle godine imali smo neugodna iskustva i dobivali prijetnje. Čak smo tada zvale policiju da nam pruži dodatnu zaštitu zbog objave jednog članka u kojem je pisalo da ćemo pjevati partizanske pjesme. Zbog toga smo ove godine odlučile da ih nećemo pjevati. Ja sam čestitala blagdan koji se slavi u Hrvatskoj, a na kraju sam pozdravila ljude u publici sa 'Smrt fašizmu', na što su posjetitelji odgovorili 'Sloboda narodu'", naglasila nam je te je nadodala:

"Dakle, nismo pobjegli od tog dijela, ali nisam htjela da pjevamo partizanske pjesme. Otpjevale smo dvije prikladne pjesme, a Grad nam ništa nije branio. Gospodin Ranko (Ranko Britvić, op. a.) to je shvatio malo osobno. Rekao nam je da je to kao da za Božić ne pjevamo 'U sve vrime godišta'. Oni su rekli da će zajedno s nama zapjevati 'Mosore', i mi smo im rekli da ćemo rado s njima zapjevati, ali to na kraju nisu učinili. Grad zaista nije ništa kriv. Sve je to možda bilo malo previše osobno shvaćeno", zaključila je voditeljica Pjevačkog društva Marjan, Iris Simonović.