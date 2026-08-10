Vodički župnik poslao snažnu poruku: "Jedan će slušati Olivera, drugi Thompsona, treći Karleušu"

Nakon reakcija koje je u Vodicama izazvala najava koncerta Jelene Karleuše, o temi se oglasio i vodički župnik. U podužem autorskom tekstu "Svaka roba ima svoga kupca. Ali sve nije na prodaju" ne bavi se samo tim događajem, već spominje i Olivera Dragojevića i Marka Perkovića Thompsona.

Poseban naglasak stavio je na mlade, zahvalnost prethodnim generacijama i braniteljima. Ističe i kako se različiti glazbeni ukusi i stavovi ne smiju pretvarati u mržnju.

"Jedan će slušati Olivera, drugi Thompsona, treći Karleušu"

"Postoji jedna jednostavna narodna rečenica koja je preživjela mnoga vremena i promjene: 'Svaka roba ima svoga kupca.' I s glazbom je isto. Jedan će slušati Olivera. Drugi Thompsona. Treći Karleušu. Netko će otići na koncert, drugi neće. Netko će u jednoj pjesmi pronaći dio sebe, a drugome će ista pjesma biti potpuno nevažna. I to je dobro", započeo je.

"Tri događaja iz svijeta glazbe - koncert u čast Oliveru, Thompsonov koncert u Šibeniku i Karleušin koncert u Vodicama - otvaraju mnogo veće pitanje od pitanja glazbenog ukusa. Koliko vrijedi čovjek koji je spreman ostati vjeran svojoj riječi kada bi mu bilo isplativije da je pogazi?", nastavio je.

U nastavku se dotaknuo priče o Oliveru, a zatim i o Thompsonu. "Nekome je Thompson pjesma, emocija, identitet, sjećanje i dio vlastite životne priče. Drugome nije. I jedno i drugo mora biti moguće."

"Karleuša je tijekom godina javno iznosila vrlo oštre stavove o Hrvatskoj"

Komentirao je i najavljeni nastup Jelene Karleuše koji je izazvao velike rasprave posljednjih dana: "Ovdje više nije riječ samo o tome sviđa li se nekome njezina glazba. Glazbeni ukus može biti različit i tu nema potrebe tražiti sukob. Pitanje postaje složenije kada uz glazbeni nastup dolaze i javno izrečeni stavovi o Hrvatskoj, njezinoj povijesti i ljudima koji u Hrvatskoj žive."

"Karleuša je tijekom godina javno iznosila vrlo oštre stavove o Hrvatskoj. Godine 2016. Hrvatsku je u svojim objavama povezivala s 'okupatorima i fašistima'. Godine 2018., nakon velikog dočeka hrvatskih nogometaša u Zagrebu, žestoko je kritizirala njihovo povezivanje s Thompsonom i iznosila teške tvrdnje o njegovim pjesmama i odnosu prema Srbima", napisao je.

"Ne znači da zbog toga netko nema pravo nastupiti u Hrvatskoj. Ako su ispunjeni zakonski uvjeti, koncert je koncert. Ali sloboda nastupa ne znači da ljudi moraju zaboraviti ono što je izvođač javno govorio. Ako netko ima pravo javno iznositi svoje mišljenje o Hrvatskoj, onda i ljudi u Hrvatskoj imaju pravo na svoje mišljenje o tim izjavama", dodaje, piše Index.