Vode u Rijeci sve manje, prijeti redukcija

Fontane u Rijeci su presušile, javne slavine zatvorene, a biljkama na gradskim površinama kao da je već stigla jesen. Razina vode na izvoru Zvir 1 pala je na donje granice, zbog čega je za opskrbu kućanstava na Liburniji i u riječkom prstenu moralo biti aktivirano i pomoćno izvorište Zvir 2. To se događa iznimno rijetko, ali dugotrajna suša je uzela danak. Voda se više ne prelijeva u korito Rječine jer viška nema, pa gradu prijeti i redukcija vode, prenosi N1.

Gubici u sustavu

Jedan od problema na koji Riječani ukazuju su i veliki gubici u vodoopskrbnom sustavu.

"Nitko ne spominje poskupljenje i nitko ne spominje koliko se gubi vode u sustavu. Već godinama pričamo o tome da VIK gubi vjerojatno preko 40 posto. I sad, tko je tu pametan? S tih 40 posto, svi smo na konju", rekao je Vedran iz Rijeke.

Njegova sugrađanka Maja smatra da se voda mora koristiti racionalno. "Voda je nešto bez čega se ne može. Mislim, ne treba je rasipati, ali nužno je. Ne ono, natočiš čašu pa pustiš da ti još kapa", kaže ona.

S njima se slaže i Branko, koji poručuje da među ljudima mora postojati disciplina.

Potrošnja ne pada unatoč upozorenjima

Međutim, čini se da apeli za racionalno korištenje vode nisu imali značajnijeg učinka. Potrošnja je od izdavanja upozorenja pala za manje od jedan posto.

"To znači da potrošnja uopće nije pala. U međuvremenu smo morali uključiti zadnju operativnu rezervu, izvorište Zvir 2, kako bismo uspjeli namiriti sve potrebe u sustavu. Te su potrebe danas 25 posto veće od dugogodišnjeg prosjeka za ljetno razdoblje", navodi Damir Togunjac, direktor VIK-a.

Riječki vodoopskrbni sustav u ovom sušnom razdoblju opskrbljuje i Liburniju te dio otoka Krka. Pitanje je koliko dugo sustav može izdržati takav pritisak ako uskoro ne bude konkretnijih padalina.

Opasnost od zasoljenja i mjere štednje

Direktor VIK-a upozorava i na dodatne rizike. "Izvorište Zvir još uvijek ima dovoljne količine vode da opskrbi cijeli sustav. No, za ostale izvore, koji se nalaze u Bakarskom zaljevu i uvali Martinšćica, postoji opasnost od zasoljenja kod dugotrajne eksploatacije. Zato je daljnji razvoj situacije neizvjestan", dodao je Togunjac.

Osim građana, na štednju su pozvana i komunalna poduzeća te gospodarski subjekti. U riječkoj Čistoći ističu da je pranje ulica, trgova i drugih javnih površina svedeno na minimum.

"Aktivnosti KD Čistoća na pranju ulica i javnih površina smanjene su za 90 posto i svedene isključivo na interventna čišćenja frekventnih lokacija. U uvjetima najavljene redukcije vode travnjaci se ne zalijevaju, a navodnjavanje se odnosi isključivo na mlada i novoposađena stabla", pojasnila je Lucija Ivanek, glasnogovornica Čistoće Rijeka.

Ako se vremenske prognoze ne ostvare i kiša izostane, riječka gradska uprava odlučivat će o mogućim dodatnim mjerama štednje.