Vlasnik ugostiteljskog objekta napao goste susjednog restorana, Općina Primošten žestoko osudila njegovo ponašanje

Prema njihovim navodima, na snimci se vidi vlasnik ugostiteljskog objekta kako s dvije drvene reklamne kutije prilazi gostima susjednog restorana, a jednom od njih udara u dječja kolica. Nakon toga muškarac ustaje od stola i kreće prema njemu, a snimka se prekida.

Općina Primošten osudila je svaki oblik agresivnog i prijetećeg ponašanja te pozvala nadležne institucije da utvrde sve okolnosti događaja.

‘Ako snimka vjerno prikazuje ono što se dogodilo, riječ je o ponašanju koje izaziva ozbiljnu zabrinutost i zahtijeva žurnu provjeru svih okolnosti od strane nadležnih institucija’, poručili su iz Općine, uz poziv medijima da o slučaju izvijeste profesionalno i uz očitovanje svih uključenih strana, piše ŠibenikIN.

Snimku pogledajte u nastavku.