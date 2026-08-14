Vlasnik kafića kraj kojeg je krenuo požar: "Uvjereni smo da je ovo podmetnuto, dali smo snimke s kamera"

Goran Lović, vlasnik kafića u Lokvi Rogoznici u čijoj je blizini izbio veliki požar koji je poharao omiško područje, opisao je situaciju kao katastrofalnu. Smatra da iza izbijanja vatre stoji ljudski faktor, no službeni uzrok požara tek treba biti utvrđen.

Lović je za Novu TV ispričao da je vatra krenula s druge strane prometnice, na mjestu na kojem, prema njegovim riječima, u tom trenutku nije bilo turista ni drugih ljudi.

"Počelo je s druge strane ceste, gdje nije bilo turista ni nikoga. Smatramo, zapravo uvjereni smo da je ovo podmetnuto, dakle – da je u pitanju ljudski faktor. Tu je krim-policija, dali smo kamere, sve smo učinili da se ovo riješi", kazao je Lović.

Snimke nadzornih kamera predane su policiji, koja utvrđuje okolnosti izbijanja požara. Lovićeve tvrdnje o mogućem podmetanju zasad predstavljaju njegovu sumnju, a ne službeno utvrđen uzrok požara.

"Velika katastrofa za omiški kraj"

Lović je kazao i da je u požaru pretrpio znatnu štetu te cijelu situaciju opisao kao veliku katastrofu za Lokvu Rogoznicu i omiško područje.

Istodobno je pohvalio angažman vatrogasaca, policije i ostalih žurnih službi koje su se tijekom dramatične noći borile s vatrenom stihijom i pomagale stanovnicima i turistima.

Svima koji su sudjelovali u intervenciji zahvalio je na uloženom trudu i pomoći.