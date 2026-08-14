Vlasnik kafića iznad kojeg je planulo: ‘Žena mi je vidjela kako je sve počelo. To je namjerno!‘

Jutarnji list razgovarao je s Goranom Lovićem, vlasnikom kafića Morska vila, iznad kojeg je buknuo požar u Lokvi Rogoznici. Njegov se lokal nalazi uz magistralu, blizu plaže, a požar je, kaže, buknuo malo iznad, iza magistrale, gdje je šuma.

- Sve je u sekundi planulo. Samo se odjednom sve dogodilo, bio je otvoreni plamen u dijelu gdje je šuma i nema kuća. To je namjerno, jer kako bi inače počelo gorjeti samo od sebe u šumi. Išao sam na Hajduka kad je moja žena koja je to sve vidjela javila da gori iznad kafića u 20 i 23, pa smo se hitno vratili u Lokvu - govori Lović, koji je s mještanima ostao u mjestu sinoć.