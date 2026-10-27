Vlasnik Informera: Vidio sam taj ubilački pogled u njima, krenuli su na mene

Glavni urednik i vlasnik Informera Dragan J. Vučićević obratio se javnosti nakon što je skupina građana sinoć ušla u redakciju televizije u Beogradu. Okupljeni su se prije toga okupili ispred zgrade, a među njima je bila i Dijana Hrka, majka mladića koji je poginuo u urušavanju nastrešnice u Novom Sadu.

Prema medijskim izvještajima, prosvjedovali su zbog načina na koji je Informer izvještavao o Hrki, njezinu sinu i studentima. U redakciji je došlo do rasprave i naguravanja, piše Index.

Vučićević je u obraćanju ustvrdio da su okupljeni pokušali zapaliti zgradu, da su ga zamalo ubili i da su razbili dio opreme. Tvrdnje o pokušaju podmetanja požara, automobilu punom benzina i prijetnji koju mu je navodno uputila Hrka nisu neovisno potvrđene.

“Napali su televiziju Informer, pokušali su zapaliti zgradu, zamalo su me ubili. Da nije sve bilo pod kamerama, doslovno bi me ubili”, rekao je na početku.

“Takve jezive poglede nikad u životu nisam vidio. Kažu da su studenti, ali ondje nisam vidio nijednog studenta. Da policija nije zakasnila s reakcijom, zapalili bi nas. U blizini zgrade pronašli smo automobil pun benzina”, dodao je.

“Žele nas ušutkati”

“Žele nas ušutkati, ne zato što radimo za režim, nego zato što već dvije godine razotkrivamo svaku njihovu laž”, rekao je Vučićević.

“Htjeli su paliti, pa i ubijati, da se ne lažemo. Bili ste svjedoci da policija nije reagirala. Zvao sam ih, govorili su da patrola stiže. Bila je na drugom uglu, samo nekoliko metara od huligana, a da nisu prstom maknuli. Kako je to moguće, ne znam. Znači li to da je huliganima blokaderima dopušteno linčovati i paliti?”, nastavio je.

“Uništili su opremu vrijednu desetke tisuća eura”

“Na kraju su me evakuirali pripadnici druge jedinice. Sada sam na drugoj lokaciji u Beogradu. Razbili su nam televiziju, polomili debeli armirani zid, kamere, računala...”, rekao je Vučićević.

“Uništili su opremu vrijednu desetke tisuća eura. Tražili su da im se pokaže gdje je režija kako bi iščupali kabele”, rekao je.

“U jednom su trenutku poručili da će se povući ako Informer prekine program. Rekao sam da neću po cijenu života! Ne bojim vas se! U studio se vraćamo već sutra”, dodao je, piše Index.

"Nazvao sam Srdanovića, rekao je da večera"

“U redakciji su bila i maloljetna djeca naših kolega koji ih nemaju gdje ostaviti. Imamo prostoriju za djecu. Nazvao sam i Srdanovića, rekao je da večera. Zamislite s kakvim se zlom suočavamo”, rekao je Vučićević.

Ilija Srdanović nositelj je Studentske liste, koja je prema objavljenim projekcijama pobijedila na nedjeljnim parlamentarnim izborima. Po zanimanju je kardiolog i profesor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

“Bili su izbori. Umjesto da biraju plan i program i pripremaju vladu, oni napadaju, prijete i divljaju. Večeras nije napadnut samo Informer, napadnuta je i televizija Pink. U televiziju Pink nisu uspjeli ući”, rekao je Vučićević.

“Nisam vas se uplašio”

“Poručujem tim nasilnicima: ‘Nisam vas se uplašio.’ Vidio sam taj ubilački pogled u njima. S njima je bila i Dijana Hrka. Napala me da sam o njezinu sinu rekao nešto što nije istina. Zatim mi je prišla i nešto šapnula. Rekla je: ‘Pobrinut ću se da tvoja djeca završe kao moj sin, imaš ih petero.’ Iako imam šestero. To je bio znak svima da krenu na mene”, rekao je Vučićević.

Hrka je majka Stefana Hrke, koji je imao 27 godina kada je poginuo u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. studenoga 2024. U nesreći je poginulo 16 ljudi. Hrka je sudjelovala u prosvjedima i tražila odgovornost za smrt sina.

“Nastavljamo raditi”

“Od jutra nastavljamo redoviti program koliko budemo mogli jer nemamo opremu, dio je razbijen. Od sutra ćemo raditi koliko budemo mogli. Ja se sutra vraćam na Informer televiziju”, rekao je.

“Baš me zanima podržavaju li ovo Ursula von der Leyen, gospodin Costa i Misija EU-a u Srbiji. Obavijestili smo ih pismom. Dok ovo gledaju, neki tajkuni jako bliski sada već odlazećoj vlasti priređuju zabave po Beogradu i veličaju takozvane studente. Neki su Telegrafi do jučer glumili neutralan medij, a sada su kao ‘studentski’”, rekao je Vučićević.

“Pozivamo državu da bude država”

“Hvala svima na riječima podrške, hvala i onima koji prijete. Večeras smo vidjeli da se sva njihova politika svela na nasilje i laži. Pozivamo državu da bude država. Od sutra ćemo se ponovno gledati, ne pada mi na pamet ikome se sklanjati. Sami ćemo se zaštititi koliko budemo mogli. Danas su došli po nas, sutra će doći po vas. Živjela Srbija, do pobjede! Nema natrag, iza je Srbija!”, rekao je Vučićević.

“Pitam diplomate zašto šutite?! Nikad ovakav hitlerovski napad nije zabilježen u povijesti Srbije! Ako ste mislili da ćemo vam dopustiti da nas jašete, prevarili ste se. Od jutra sam ponovno u zgradi Informer TV-a, s istinitim informacijama. Nastavljamo još jače”, zaključio je.