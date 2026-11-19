Žestok obračun u Narodnoj skupštini Srbije obilježio je četvrtak, 19. studenoga, kada je profesor sociologije i predsjednik zastupničkog kluba Studentske liste Jovo Bakić održao iznimno oštar govor protiv bivše vlasti Aleksandra Vučića. U obraćanju koje je izazvalo brojne reakcije govorio je o kontroli medija, mogućoj odgovornosti vlasnika tabloida, navodnim vezama političara s organiziranim kriminalom i aferama koje su obilježile proteklih 14 godina srbijanske politike.

Bakićev istup uslijedio je tijekom trećeg dana konstituirajuće sjednice parlamenta, nakon višesatnih rasprava u kojima su zastupnici Srpske napredne stranke (SNS) kritizirali novu parlamentarnu većinu.

Posebno je zanimljivo što je Bakić, nekada jedan od najistaknutijih javnih kritičara Vučićeva režima, sada na čelu zastupničkog kluba Studentske liste, dok bivši srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u novom sazivu parlamenta predvodi oporbu.

„Vlasnici tabloida završit će pred istražnim tijelima“

Jedan od najupečatljivijih dijelova Bakićeva govora odnosio se na srbijansku medijsku scenu i ulogu pojedinih tabloida tijekom dugogodišnje vladavine SNS-a.

Bakić je optužio bivšu vlast za politički utjecaj na televizije, posebno se osvrnuvši na Vučićeve izjave o medijima koji su nakon promjene vlasti promijenili svoje političko opredjeljenje.

Posebno je kritizirao televiziju Informer, koju je nazvao „duhovnom trovačnicom“, poručivši da takvoj vrsti medijskog djelovanja nema mjesta u zemlji.

Zatim je iznio najavu koja je privukla posebnu pozornost:



„Vlasnici tabloida, svi redom, bit će pred istražnim tijelima zbog onoga što su radili izvan svoje djelatnosti“, poručio je Bakić.

Njegova se izjava odnosila na moguće postupke vlasnika medija izvan njihove novinarske i izdavačke djelatnosti. Pritom nije predstavio konkretne optužnice niti naveo koja bi se kaznena djela pojedinim vlasnicima stavljala na teret.

Važno je razlikovati takvu političku najavu od stvarnog pokretanja kaznenog postupka. Hoće li istrage biti otvorene i protiv koga, mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju zakona i prikupljenih dokaza.

Od Belivuka i navijačkih skupina do Banjske i bivšeg MUP-a

Bakić se nije zaustavio na kritici medija. U nastavku govora otvorio je niz pitanja koja su posljednjih godina izazivala velike političke prijepore u Srbiji.

Među ostalima, spomenuo je Veljka Belivuka, kriminalne i navijačke strukture povezivane s tribinama Partizanova stadiona te nastanak skupine Janjičari.

Iznio je tvrdnje o navodnoj povezanosti pojedinih navijačkih skupina s političkim i policijskim strukturama tijekom prethodne vlasti, podsjećajući i na osiguravanje Vučićeve predsjedničke inauguracije 2017. godine.

Govorio je i o nekadašnjoj državnoj tajnici Ministarstva unutarnjih poslova Dijani Hrkalović te njezinu pomilovanju. Bakić je iznio tvrdnju da je odluka o pomilovanju bila povezana sa strahom bivšeg predsjednika od mogućeg svjedočenja, ali za tu tvrdnju tijekom govora nije predočio dokaze.

U raspravu je uključio i Milana Radoičića i Zvonka Veselinovića, otvarajući pitanja povezana sa sjeverom Kosova, kriminalnim strukturama i oružanim sukobom u Banjskoj u rujnu 2023. godine.

Sve te navode iznio je kao ozbiljne političke optužbe koje, prema njegovu stajalištu, trebaju biti predmet rada nadležnih institucija. Same optužbe izrečene za skupštinskom govornicom ne znače da je odgovornost bilo koje spomenute osobe sudski utvrđena.

Bakić povisio glas, Vučićevi zastupnici burno reagirali

Atmosfera u skupštinskoj dvorani dodatno se zaoštrila kada su zastupnici SNS-a počeli dobacivati tijekom Bakićeva govora.

Predsjedavajućeg Stojana Radenovića Bakić je pozvao da uspostavi red. Kako dobacivanja nisu prestajala, najavio je da će govoriti glasnije, nakon čega je doista povisio ton.

Posebno oštar bio je kada je zastupnike bivše vlasti povezao s organiziranim kriminalom, ustvrdivši da ih ne smatra ravnopravnim političkim protivnicima, nego dijelom sustava čija se odgovornost tek treba istražiti.

Naglasio je pritom da ne zagovara revolucionarno kažnjavanje političkih protivnika, nego utvrđivanje odgovornosti kroz institucije pravne države.

Poručio je da će istražna tijela imati mnogo posla, a zemlju koju je, prema njegovim riječima, prethodna vlast ostavila u teškom stanju treba temeljito obnoviti.

Vučić žestoko uzvratio: „Toliko ste mi odvratni da vas ne mogu gledati“

Na Bakićev govor reagirao je Aleksandar Vučić, koji je profesora optužio za iznošenje neistina, vrijeđanje i prijetnje novinarima.

Tvrdio je da Bakić svojim istupom pokazuje političku nemoć te ga optužio da se ponaša poput kriminalca. Posebno je reagirao na najave istraga protiv vlasnika tabloida, tumačeći ih kao prijetnje medijima i političkim protivnicima.

No najveću pozornost privukle su njegove riječi o vlastitom političkom porazu.

„Toliko ste mi odvratni da vas ne mogu gledati“, poručio je Vučić, dodavši da mu njegovi politički protivnici predstavljaju sliku vlastitog poraza i onoga što smatra nesrećom Srbije.

Vučić je pritom ponovno govorio i o mogućnosti da u određenom trenutku podnese ostavku na zastupničku dužnost.

Ipak, nije naveo konkretan datum niti je tijekom tog obraćanja formalno podnio ostavku. Najavio je i mogućnost odlaska dijela drugih zastupnika s liste koju predvodi.

Zanimljiv trenutak rasprave odnosio se i na Vučićevu ranije najavljenu knjigu o pobjedi nad takozvanom obojenom revolucijom. Bakić ga je podsjetio da knjiga nije objavljena unatoč ranijim najavama, na što je Vučić odgovorio da bi trebala izaći pod drugim naslovom, povezanim s porazom njegove političke opcije.

Nova politička stvarnost u Srbiji: Studentska lista preuzela parlamentarnu većinu

Današnja rasprava odvijala se u potpuno promijenjenim političkim okolnostima u odnosu na one koje su u Srbiji vladale proteklih 14 godina. Nakon parlamentarnih izbora održanih 25. listopada 2026. Studentska lista osvojila je parlamentarnu većinu, dok se Srpska napredna stranka našla u oporbi.

Tijekom četvrtka Skupština Srbije izabrala je Aleksandra Čupića za novog predsjednika parlamenta, sa 140 glasova za. Čupića je predložila Studentska lista, dok je kandidat Vučićeve političke opcije bio Stojan Radenović. Izborom predsjednika parlamenta nastavlja se konstituiranje državnih institucija, a pred novom parlamentarnom većinom nalazi se i proces formiranja vlade.

U takvim okolnostima Bakićev govor dobiva dodatnu političku težinu. Riječ je o porukama koje ne dolaze samo od sveučilišnog profesora i kritičara bivše vlasti, nego od čelnika zastupnika nove većine.

Hoće li najavljene istrage doista uslijediti i hoće li dovesti do konkretnih pravosudnih postupaka, tek treba vidjeti.