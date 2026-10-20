Vlasnici stanova neugodno iznenađeni: Imaju podstanare, a Porezna im svejedno šalje rješenja

Mnogim najmodavcima nekretnina u Hrvatskoj posljednjih mjeseci stiglo je neugodno iznenađenje iz Porezne uprave. Naime, iako ih uredno iznajmljuju te redovito podmiruju sve porezne obveze, primili su porezna rješenja za plaćanje poreza koji se odnosi na prazne nekretnine.

Takav je slučaj i čitateljice koja se obratila Dnevniku. Vlasnica je stana na Peščenici u Zagrebu, uredno mjesečno plaća porez, no u veljači ove godine stiglo joj je spomenuto rješenje.

Žalila se u ožujku tražeći oslobađanje od plaćanja poreza s obzirom na to da nekretnina nije prazna, već se uredno iznajmljuje uz podmirivanje svih poreznih troškova. Odgovor iz ispostave Porezne uprave u Pešćenici stigao joj je tek krajem rujna. U njemu stoji kako žalba nije odbijena, ali joj nije napisano ni novo porezno rješenje, već je sve poslano drugostupanjskom tijelu u Poreznoj upravi te ju se podsjeća na to da svakako mora platiti iznos iz rješenja jer žalba ne odgađa obavezu plaćanja.

Porezni obveznici poput nje pitaju se stoga zašto moraju plaćati spomenuti porez iako uredno podmiruju obveze, zašto moraju podnositi žalbe te zbog čega se mjesecima čeka na odgovor. U Poreznoj upravi stoga smo zatražili odgovore na spomenuta pitanja, a za Dnevnik.hr odgovorili su sljedeće:

'Uvođenje poreza na nekretnine jedan je od administrativno zahtjevnijih procesa, prije svega zbog velikog broja nekretnina i potrebe usklađivanja podataka iz više službenih evidencija. U prvom ciklusu obrade obuhvaćeno je oko 1,3 milijuna nekretnina na području 386 jedinica lokalne samouprave koje su poslove utvrđivanja i naplate poreza povjerile Poreznoj upravi.

Riječ je o opsežnom postupku u kojem su se za potrebe početnog utvrđivanja porezne obveze koristili podaci iz službenih evidencija, ponajprije evidencija komunalne naknade kojima raspolažu nadležne jedinice lokalne samouprave. Budući da se radi o evidencijama koje se već godinama koriste za utvrđivanje komunalne naknade, bilo je opravdano očekivati da su podaci u njima potpuni i ažurni. Međutim, tijekom provedbe postupka pokazalo se da u pojedinim slučajevima postoje određena odstupanja ili neusklađenosti podataka, zbog čega je bilo potrebno provesti dodatne provjere kroz prigovorne i žalbene postupke'.

Komentirali su i slučajeve poput onog vlasnice stana iz Peščenice.

'Na primjeru tog slučaja važno je naglasiti da samo postojanje ugovora o najmu nije dovoljno da bi nekretnina automatski bila izuzeta od plaćanja poreza. Propisima je predviđeno oslobođenje za nekretnine koje su dane u najam za stalno stanovanje najmanje deset mjeseci tijekom poreznog razdoblja, no pritom je potrebno dokazati da se nekretnina doista koristi za stalno stanovanje.