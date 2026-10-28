Vlasnici nekretnina u Solinu, ovo se tiče vas! Kreće važan postupak u Kučinama, evo što trebate znati i kada doći na javni skup

Na području Grada Solina, za dio katastarske općine Kučine, započinje postupak predočavanja elaborata katastarske izmjere. Tim povodom organizira se javni skup na kojem će vlasnici nekretnina moći doznati sve pojedinosti o postupku i svojim obvezama.

U sklopu provedbe Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu započinje postupak predočavanja elaborata katastarske izmjere za dio katastarske općine Kučine na području Grada Solina.

Cilj postupka je izrada novog katastarskog operata i obnova zemljišne knjige, čime se nastoje osigurati ažurni i točni podaci o nekretninama.

Predočavanje elaborata provodi splitska tvrtka Geoprojekt d.d., a vlasnici nekretnina s područja obuhvaćenog izmjerom pozvani su na javni skup.

Javni skup održat će se 4. studenoga u Kučinama

Javni skup održat će se u srijedu, 4. studenoga 2026. godine, s početkom u 17 sati, u prostorijama Mjesnog odbora Kučine, na adresi Šetalište D. Markovića 35, Kučine, Solin.

Na skupu će građanima biti predstavljen postupak predočavanja podataka katastarske izmjere, kao i obveze koje iz njega proizlaze.

Organizatori pozivaju sve vlasnike nekretnina na obuhvaćenom području da se odazovu kako bi dobili potrebne informacije i upoznali se s postupkom.

Zašto je važno sudjelovati?

Predočavanje podataka važan je dio postupka katastarske izmjere jer vlasnicima nekretnina omogućuje uvid u podatke koji će se koristiti za izradu novog katastarskog operata i obnovu zemljišne knjige.

Sudjelovanjem u postupku građani se mogu pravodobno informirati o podacima koji se odnose na njihove nekretnine.

„Sudjelujte, informirajte se i osigurajte točne podatke o svojoj nekretnini”, poručuju organizatori.

Gdje se građani mogu dodatno informirati?

Izvoditelj radova je tvrtka Geoprojekt d.d., sa sjedištem na adresi Sukoišanska 43 u Splitu.

Terenski ured nalazi se u prostorijama Mjesnog odbora Kučine, na adresi Šetalište D. Markovića 35.

Predočavanje podataka provodi se u okviru Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja 2021. – 2030., za čiju je provedbu nadležna Državna geodetska uprava.

Dodatne informacije o programu dostupne su na službenoj internetskoj stranici.

Vlasnicima nekretnina na području obuhvaćenom izmjerom preporučuje se dolazak na javni skup kako bi se upoznali s postupkom i dobili odgovore na pitanja koja se odnose na njihove nekretnin