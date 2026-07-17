Vlasnica splitskog restorana: "Gostiju je manje, i srpanj je u padu..."

Iako podaci Porezne uprave pokazuju da se u lipnju u hrvatskim restoranima i kafićima trošilo više nego prošle godine, dio ugostitelja tvrdi da je stvarna slika na terenu drukčija. Broj izdanih računa porastao je za 2,65 posto, a ukupna potrošnja za 6,62 posto, no pojedini restorateri upozoravaju da je gostiju manje, a prihodi slabiji nego lani.

Među njima je i Ivona Cokarić, vlasnica splitske Trattorije Tinel na Šperunu, koja posluje tijekom cijele godine. Kaže da je lipanj bio osjetno slabiji nego prošle godine te da se isti trend nastavlja i u srpnju.

"Pratimo srpanj, zasad je isto u padu, vidjet ćemo sve na kraju. Prilagođavamo se, cijene su mi iste kao i lani, a imamo i dnevna jela za koja se ne isplati kuhati doma", kaže Cokarić za Index.

"Meni je najbitnije da mogu platiti račune i svoje djelatnike, ja sam si na zadnjem mjestu, ali nikada nisam radila više nego sada."

Dodaje kako je i prošle godine promet krenuo tek sredinom kolovoza, ali smatra da je ove sezone na ulicama osjetno manje ljudi.

"Mi smo prošle godine počeli raditi malo bolje tek od polovice kolovoza, ali sezona je dugačka. Po mom viđenju, trenutačno je manje gostiju. Možda je njima Split usputan, možda radije idu na otoke, ali prije sam stalno kroz prozor svog lokala viđala šušur ljudi, a sada toga više nema."

Slična iskustva imaju i pojedini ugostitelji iz drugih dijelova Hrvatske. Dio njih slabiji lipanj povezuje sa Svjetskim prvenstvom, zbog kojeg je dio domaćih gostiju otputovao u SAD, dok drugi upozoravaju na promijenjene turističke navike, pad konkurentnosti hrvatskog turizma te visoke troškove poslovanja. Pojedini smatraju da je problem i sve veći broj restorana usmjerenih isključivo na kratkoročnu zaradu tijekom sezone, dok ekonomski stručnjaci upozoravaju da rast cijena Hrvatsku čini manje konkurentnom u odnosu na druge mediteranske destinacije.