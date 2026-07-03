Vlašić: "Sudac mi je rekao da nije penal, ali.."

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog nogometnog prvenstva u samoj završnici utakmice protiv Portugala rezultatom 2:1. Nakon utakmice svoje viđenje igre protiv Portugala prokomentirali su naši reprezentativci Nikola Vlašić i Marin Pongračić, piše HRT.

- Po meni ako je ono penal, možeš svaki korner svirati penal zato što je uvijek to hrvanju u šesnaestercu. Mislim da to nije bilo dovoljno, sudac mi je rekao da tu nema ničega, ali ga je poslije pozvao VAR. Na kraju je čip u lopti pokazao da je Matanović dotaknuo loptu, ja na snimci to ne vidim, ali što je tu je. Pokazali smo dobro lice drugo poluvrijeme kad smo odigrali mušku utakmicu i po meni nezasluženo ispali, rekao je Nikola Vlašić.

Razočarenje nije skrivao ni Marin Pongračić.

- Veliko razočarenje, pogotovo nakon tog drugog poluvremena gdje smo izgledali bolje, moćnije i opasnije te da smo imali neku match loptu možda da i završimo utakmicu. Nismo imali previše sreće, razočarani smo, ali mislim da možemo biti zadovoljni s drugim poluvremenom. Portugal sigurno nije lagan protivnik, imaju veliku kvalitetu i mislim da smo pokazali da smo na tom nivou, rekao je Pongračić i dodao bole li ga više primljeni golovi ili neiskorištene šanse:

- Meni kao obrambenom igraču uvijek primljeni golovi jer da nismo primili gol, pobijedili bi utakmicu i prošli bi dalje.