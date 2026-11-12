Vlašić nakon poraza od Engleske: "Nama nikad ne bi sudili onakav penal!"

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske rezultatom 2:1 u petom kolu grupne faze Lige nacija. Domaćini su do pobjede stigli pogocima Morgana Rogersa i Harryja Kanea, dok je jedini pogodak za Hrvatsku postigao Petar Sučić.

Ovim porazom Hrvatska je i matematički ostala bez mogućnosti plasmana u četvrtfinale natjecanja. Pred izabranicima hrvatskog izbornika još je posljednji susret grupne faze, u kojem će 15. studenoga odmjeriti snage s Češkom. Ta će utakmica biti iznimno važna u borbi za ostanak u najvišem rangu Lige nacija.

„Pokazali smo da je utakmica na Rujevici bila slučajnost”

Nakon utakmice svoje je dojmove iznio hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić, koji smatra da je Hrvatska pružila dobru predstavu, unatoč porazu.

„Bili smo dobri. Mislim da smo u prvom poluvremenu imali malo previše respekta. U drugom smo imali šanse i pobijediti, no mislim da je danas sudac malo povlačio za njih. Nama nikad ne bi sudili onakav penal”, rekao je Vlašić.

Unatoč razočaranju rezultatom, istaknuo je da je hrvatska reprezentacija pokazala znatno bolje lice nego u prethodnom susretu s Engleskom.

„Pokazali smo da je utakmica na Rujevici bila slučajnost”, poručio je.

Otkrio kako je završio na novoj poziciji

Vlašić se osvrnuo i na svoju ulogu na terenu, s obzirom na to da je protiv Engleske zaigrao na poziciji krilnog braniča, odnosno wing-backa.

Priznao je da prije nekoliko godina ne bi ni pomislio da može igrati na toj poziciji, no prihvatio je zamisao izbornika.

„Šef mi je došao s tom idejom. Da me netko to pitao prije pet ili šest godina, vjerojatno bih rekao da ne mogu. Šef mi je rekao: ‘Imam takvu situaciju, nemam Perišića.’ Pristao sam”, objasnio je Vlašić.

Hrvatskoj sada preostaje završni dvoboj s Češkom, u kojem će pokušati izboriti rezultat potreban za ostanak u Ligi A.