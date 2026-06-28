Vlašić nakon pobjede: "Bog nam je jako bitan u životu i vidi se to zajedništvo, kao obitelj smo"

Hrvatska je pobijedila Ganu 2:1 golovima Petra Sučića i Nikole Vlašića i kao drugoplasirana u svojoj skupini prošla u drugi krug Svjetskog prvenstva.

Strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić istaknuo je da su svi presretni zbog pobjede.

"Utakmica je bila očekivano teška, protivnik je jako kompaktan u obrani, ali i mi smo bili takvi, iskoristili smo svoje polukontre i kontre te kontrolirali posjed, osim u 10 minuta nervoze oko gola, ali kasnije smo se vratili. Nakon minute šoka nastaviš i hvala Bogu, pobijedili smo. Presretni smo jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti, a najbolje tek dolazi. Lipo je zabiti gol, ali svejedno je, svi smo zajedno, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i vidi se to zajedništvo, kao obitelj smo", kazao je Vlašić.