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Vlašić nakon pobjede: "Bog nam je jako bitan u životu i vidi se to zajedništvo, kao obitelj smo"

"Presretni smo jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti, a najbolje tek dolazi. Lipo je zabiti gol, ali svejedno je, svi smo zajedno, molimo skupa..."
Nikola Vlašić

Hrvatska je pobijedila Ganu 2:1 golovima Petra Sučića i Nikole Vlašića i kao drugoplasirana u svojoj skupini prošla u drugi krug Svjetskog prvenstva.

Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u novu fazu SP-a kao druga u skupini!

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Strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić istaknuo je da su svi presretni zbog pobjede.

DETALJAN IZVJEŠTAJ Petar Sučić i Vlašić zapečatili hrvatsku pobjedu!

"Utakmica je bila očekivano teška, protivnik je jako kompaktan u obrani, ali i mi smo bili takvi, iskoristili smo svoje polukontre i kontre te kontrolirali posjed, osim u 10 minuta nervoze oko gola, ali kasnije smo se vratili. Nakon minute šoka nastaviš i hvala Bogu, pobijedili smo. Presretni smo jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti, a najbolje tek dolazi. Lipo je zabiti gol, ali svejedno je, svi smo zajedno, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i vidi se to zajedništvo, kao obitelj smo", kazao je Vlašić.

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