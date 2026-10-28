Vlakovi kasne, neki neće ni vozit: Noćni incident izazvao poremećaj u prometu, putnike čekaju kašnjenja i otkazivanja

Prilikom prolaska teretnog vlaka na lijevome kolosijeku u kolodvoru Borongaj u 1:05 u noći s utorka na srijedu oštećena je kontaktna mreža,javlja Dnevnik.hr.

Uzrokovalo je to nestanak električnog napona na dionici od Sesveta do zagrebačkog Glavnog kolodvora pa promet na toj relaciji teče jednokolosiječno, priopćile su Hrvatske željeznice.

Dodali su da se očekuju kašnjenja i otkazivanja pojedinih vlakova.

Putnike mole za strpljenje do ponovne normalizacije prometa te da prate mrežne stranice HŽ Putničkog prijevoza oko detaljnijih informacija.