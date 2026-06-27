Vlak iskočio iz tračnica u Zagrebu i završio na jumbo plakatu

Manevarska lokomotiva jutros je iskočila iz tračnica u Zagrebu te završila izvan kolosijeka, pri čemu je udarila u konstrukciju jumbo plakata u blizini podvožnjaka Dubravica.

Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 9.30 sati. Prema prvim informacijama, lokomotiva se kretala iz smjera zapada prema istoku kada je iz zasad neutvrđenih razloga iskočila s pomoćnih tračnica.

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Iz Policijske uprave zagrebačke potvrđeno je da u nesreći nitko nije ozlijeđen. Također, promet nije u zastoju, dok policijski službenici na mjestu događaja provode očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti izlijetanja.

Kako piše tportal, lokomotiva je nakon izlijetanja završila izvan kolosijeka i udarila u konstrukciju jumbo plakata, svega petnaestak metara od pothodnika Dubravica, koji je otvoren prošle godine.