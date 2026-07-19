Vlajčić o eutanaziji puna tri kamiona svinja: "Inspektori su morali tako postupiti"

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz područja zahvaćenog afričkom svinjskom kugom.

Gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a, odbacio je kritike da se moglo postupiti drukčije i poručio da su inspektori postupili po zakonu. "Inspektori Veterinarske inspekcije postupili su apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da, kada nemaju saznanja o podrijetlu životinja, moraju pristupiti eutanaziji ako postoji sumnja na bolest A kategorije", rekao je Vlajčić.

"Ne pričamo o proizvođaču lavande"

Vlajčić je rekao da se radilo o tri puna kamiona svinja dopremljenih iz zaražene županije na drugi kraj Hrvatske.

"Ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, nego o poznatom svinjogojcu. Nažalost, dogodio se niz propusta i inspektori su morali tako postupiti", kazao je.

Odbacio je tvrdnje da se mjerama pogoduje uvoznim lobijima ili da se namjerno uništavaju mali proizvođači.

"Kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge, to apsolutno nije tako. U oporavak svinjskog fonda od 2023. godine uloženo je 51 milijun eura", rekao je ministar.

Dodao je da podaci, prema Ministarstvu, pokazuju oporavak domaćeg svinjogojstva. "Usporedimo li razdoblje od siječnja do srpnja 2026. s istim razdobljem 2023., svakog mjeseca bilježimo veći broj svinja. Istodobno je broj eutanaziranih svinja manji nego 2023. godine", rekao je.

"Mjere su jednake u cijeloj Europskoj uniji"

Vlajčić je rekao da Hrvatska primjenjuje iste mjere kao i druge članice Europske unije.

"Njemačka je u tri godine imala 18 izbijanja afričke svinjske kuge, dok ih je Hrvatska ove godine zabilježila 89. Mjere su jednake na području cijele Europske unije, nije riječ o represiji koja postoji samo u Hrvatskoj", rekao je.

Komentirao je i premještanje svinja neposredno prije proglašenja zone ograničenja. Kaže da bi takva praksa mogla dovesti do širenja bolesti na druga područja. "Zamislite kada bi svi iz zaraženih županija dan prije proglašenja zone ograničenja dobili informaciju i premještali svinje gdje procijene da je sigurno u ostatku Hrvatske. Što bi tada ljudi rekli? Vidjeli ste kako su ljudi u Varaždinu spašavali svoju egzistenciju. Ne bi sigurno rekli: 'Dobrodošle svinje iz zaraženih županija iz Slavonije.' Vidimo da bolest bukti u državama oko nas, moramo svi, ne na štetu tuđih županija, tuđih egzistencija, spašavati svoju proizvodnju", poručio je ministar.

Vlajčić je najavio i pooštravanje mjera, ali nije govorio o konkretnim promjenama. Rekao je da odgovornost ne može biti samo na jednoj strani, nego na svima u sustavu - veterinarima, inspektorima, prijevoznicima i uzgajivačima.

"Rekao sam da nam je na svim razinama potrebna odgovornost – veterinara, svih u sustavu, prijevoznika, drugih veterinara, inspektora, ali i samih uzgajivača. Kao što se odgovornost traži od nas u sustavu, tako se mora tražiti i od svih drugih", rekao je. Najavio je da će se idućih tjedana održati sastanci na razini vlade i Nacionalnog kriznog stožera kako bi se analizirale moguće promjene. "Prerano je govoriti o konkretnim mjerama dok sve ne stavimo na papir, ali prevrnut ćemo svaki kamen kako bismo vidjeli postoji li mogućnost unaprjeđenja cijelog sustava", rekao je Vlajčić.

Dodao je da je cilj spriječiti nova žarišta i smanjiti broj eutanaziranih svinja u odnosu na prethodne godine.

"Afrička svinjska kuga neće nam doći sama od sebe"

Govoreći o riziku širenja bolesti iz susjednih zemalja, Vlajčić je rekao da najveću opasnost predstavljaju nepridržavanje mjera i ilegalna premještanja životinja.

"Afrička svinjska kuga neće nam doći sama od sebe ako se budemo pridržavali mjera i ako ne bude ovakvih ilegalnih radnji. Imali smo primjer kako to izgleda – čovjek je prešao nekoliko županija s tri puna kamiona svinja, a nitko ga nije pitao što radi", rekao je. "Moramo svi biti budni, spriječiti takve radnje, jedni drugima ukazivati na nepravilnosti, ne dopuštati ih, ne tolerirati ih i ne relativizirati. Na svaku takvu radnju moramo jednako odlučno odgovoriti – prekršajnim postupcima i podizanjem kaznenih prijava", zaključio je ministar.