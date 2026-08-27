Vlajčić najavio veliki rez: "Podmećeš požare ili slaviš agresiju? Nema više poticaja"

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio je inicijativu koja bi, bude li pretočena u zakon, mogla donijeti velike promjene u sustavu državnih poticaja i subvencija. Poručio je da novac države, prema njegovu prijedlogu, ubuduće ne bi smjeli dobivati oni koji počine teška kaznena djela kojima ugrožavaju zdravlje, živote i imovinu drugih, ali ni osobe koje, kako navodi, ne poštuju ustavnopravni poredak Republike Hrvatske ili vrijeđaju ugled države.

Vlajčić je svoju poruku otvorio vrlo izravno. "Podmećeš požare, a primaš poljoprivredne poticaje? Nema više. Slaviš velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i najavljuješ odmazdu za 'Oluju'? Tebi nema poticaja", poručio je.

Njegovu objavu u četvrtak su prenijeli i nacionalni mediji, navodeći da je riječ o najavi izmjena zakonodavstva.

"Hrvatska ne smije financirati one koji ju otvoreno podrivaju"

Ministar smatra da država ne bi trebala svojim novcem financirati osobe koje istodobno djeluju protiv njezinih temeljnih vrijednosti i sigurnosti građana. "Za mene je ovo stvar zdravog razuma. Republika Hrvatska ne smije financirati one koji ju otvoreno podrivaju, ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu", napisao je Vlajčić.

Istodobno je priznao da takvu namjeru nije moguće jednostavno provesti političkom odlukom, već je potrebno pronaći odgovarajuću pravnu osnovu koja će biti usklađena s hrvatskim Ustavom i pravilima Europske unije.

"Jasno mi je da treba pronaći pravnu osnovu koja bi bila u skladu s našim Ustavom i europskim pravilima. Ali ne mogu mirne savjesti promatrati kako država i ministarstvo kojemu sam na čelu isplaćuju veliki novac pojedincima koji otvoreno rade protiv Hrvatske i njezinih građana", naveo je.

Slijede razgovori s Ministarstvom pravosuđa

Vlajčić je otkrio i da je već inicirao sastanak s kolegama iz Ministarstva pravosuđa i uprave kako bi se razmotrilo na koji način takvu ideju zakonski urediti. Prema njegovim riječima, namjera je ići prema izmjenama zakonodavstva kojima bi se od državnih poticaja i subvencija mogli isključiti oni koji ne poštuju ustavnopravni poredak Republike Hrvatske, vrijeđaju ugled države ili počinjenjem teških kaznenih djela ugrožavaju zdravlje, živote i imovinu drugih.

Detalje zasad nije iznio, naglasivši da će o njima govoriti kada za to dođe vrijeme.

To znači da najavljene mjere još nisu na snazi te će njihov konačni oblik ovisiti o pravnom rješenju, zakonskim izmjenama i proceduri koja bi trebala uslijediti.

Vlajčić: "Država nikome ne broji krvna zrnca"

U nastavku objave ministar je naglasio da se predložene mjere, prema njegovoj zamisli, ne bi smjele temeljiti na nečijoj nacionalnoj pripadnosti. "Hrvatski narod iskazao se u poštivanju ljudskih i građanskih prava svih koji žele s nama živjeti u miru. Republika Hrvatska pokazala je svih ovih godina da je uređena država koja nikome ne broji krvna zrnca, ne zagledava u obiteljsko stablo i ne diskriminira po nacionalnoj ili nekoj drugoj osnovi", napisao je.

Potom je ustvrdio da i dalje postoje pojedinci koji, prema njegovoj ocjeni, ne prihvaćaju samostalnu, suverenu i demokratsku Hrvatsku te predstavljaju sigurnosnu prijetnju. "Takvima država ne treba dati poticaje nego pojačani obavještajni i policijski nadzor prije nego učine veliku štetu i ugroze sve nas koji smo domovini vjerni", poručio je Vlajčić.

Objavu je zaključio porukom vezanom uz hrvatske branitelje: "Ljudi koji su herojski branili ovu državu više ne smiju gledati kako ona nagrađuje one koji slave agresiju."