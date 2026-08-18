Vladimir Kličko oglasio se nakon smrti bivše zaručnice Hayden Panettiere: "Pobrinut ću se da naša kći pamti kakva je osoba bila"

Glumački svijet potresla je iznenadna smrt američke glumice Hayden Panettiere, poznate po ulogama u serijama Heroes i Nashville te filmskom serijalu Scream. Panettiere je preminula 16. kolovoza, samo nekoliko dana prije 37. rođendana. Imala je 36 godina. Okolnosti smrti još se istražuju, a zasad nema naznaka nasilja ili sumnjivih okolnosti.

Nakon tragične vijesti oglasio se i njezin bivši zaručnik, nekadašnji boksački prvak Vladimir Kličko. Zajedno imaju 11-godišnju kćer Kayu, a Kličko je poručio da njegova obitelj prolazi kroz iznimno teško razdoblje.

U emotivnoj objavi prisjetio se zajedničkih godina i naglasio da je Panettiere, bez obzira na to što već dugo nisu bili partneri, ostala važan dio njegova života kao majka njihove kćeri.

"Napustila je ovaj svijet prerano"

Kličko je istaknuo njezin glumački talent i uspješnu karijeru, ali se osvrnuo i na osobne izazove s kojima se suočavala tijekom života u zahtjevnoj industriji.

Posebno emotivan dio poruke posvetio je njihovoj kćeri. Poručio je da će se pobrinuti da Kaya odrasta čuvajući uspomenu na svoju majku i znajući kakva je osoba bila.

Izrazio je sućut roditeljima preminule glumice, njezinim prijateljima i brojnim obožavateljima te zamolio javnost da obitelji omogući privatnost tijekom razdoblja žalovanja.

"Počivaj u miru, Hayden. Neka pronađeš vječni mir", poručio je na kraju oproštaja.

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Uzrok smrti još nije utvrđen

Panettiere je pronađena bez svijesti u Greenvilleu u Južnoj Karolini. Unatoč pokušajima reanimacije, proglašena je mrtvom. Obdukcijom nisu pronađeni tragovi ozljeda koji bi upućivali na nasilnu smrt, dok službeni uzrok i način smrti još nisu utvrđeni.

Glumica je tijekom karijere ostvarila niz zapaženih uloga, a najveću popularnost donijele su joj serije Heroes i Nashville. Za ulogu Juliette Barnes u Nashvilleu bila je dvaput nominirana za Zlatni globus.