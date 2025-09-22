Vladajući prihvatili amandman Bojana Ivoševića na koncesiju u jednoj hvarskoj vali, sve prošlo jednoglasno

Godišnji Plan razvoja SDŽ 2022. - 2027. također je izazvao reakciju vijećnika, ponovno su iz Mosta inzistirali da je potreban Registar imovine, a o budućnosti koja nas vrlo brzo čeka kratko je kazao Jozipović. ‘Pitao sam ravnatelja srednje u makarskoj, ove godine imaju upisana tri kuhara i tri konobara, a od toga su tri – ponavljača!’

Usvojena je točka bez PROTIV, sa šest suzdržanih glasova.

Pa je na red došlo desetak točaka o davanju koncesija na pomorskom dobru diljem Splitsko-dalmatinske županije.

-Mogli smo danas rušiti kvorum, ali nećemo, nije ljudski… Ova hrpa koncesija imamo sve varijante, od benzinske postaje preko vodovoda do samo jedne djelatnosti. Radi se o produžetku koncesije u jednoj hvarskoj vali, ako dođete na nju iznrvirat ćete se, jer će doći do incidenta, gdje staviti šugaman, a da ne maknete ležaljke?! Dobro je što je smanjen njihov broj na 120, ali imamo I druge djelatnosti u ‘paket aranžmanu’. Smanjujete konkurentnost, da dajete pojedinačno za škrinju za sladoled, za pedaline, za kajak, za suncobran, za terase,…, vjerojatno bi se više subjekata javilo. To bi trebalo prepustiti Gradu Hvaru, ovako zbog terase praktički samo vlasnik ovog objekta ima interes javiti se na ovakav ‘paket aranžman’. - ponovno je ‘privatizirao’ mikrofon Ivošević.

Nakon kraće prijateljske poluformalne ćakule Ivošević je zatražio kratku pauzu, uz molbu da se ova konkretna koncesija izuzme od odlučivanja na Županijskoj skupštini već da prijeđe u nadležnost Grada Hvara. Gdje je isto na vlasti HDZ, naglasio je Ivošević, uz gotovo prikriveni komentar kako jedina osoba koja može dobiti koncesiju pod ovakvim uvjetima ima neku (političku) vezu pa će to loše izgledati za stranku na vlasti…

Nakon konzultacija prihvaćen je Ivoševićev amandman, ali kako bi se birokratski proces nastavio, onda je odlučeno da se nastavi glasovanje samo će se razdvojiti koncesije, ostaje štekat i škrinja zajedno, dok će ostale ići odvojeno. I takav prijedlog je prihvaćen jednoglasno.