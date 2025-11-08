Vlada uvodi posebne mjere zbog incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu, potvrdili su za Index izvori iz vlade.

Iz vlade ističu da je policija večeras u Preradovićevoj ulici u centru Zagreba policija reagirala odmah i bila na mjestu događaja u vrlo kratkom roku.

Prema istom izvoru, pojačana prisutnost policije povezana je s dogovorom postignutim nedavno između Vlade i predstavnika srpske nacionalne manjine nakon incidenta u Splitu.

Kako neslužbeno za Index navodi izvor iz Vlade, dogovoreno je da policija i nadležna tijela preventivno osiguravaju događanja predstavnika srpske manjine kako bi se unaprijed odvratile moguće provokacije te spriječili eventualni incidenti ili neredi.

Maskirani muškarci u Zagrebu

Podsjetimo, sinoć se u Zagrebu okupila skupina od 50 do 100 maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, vjerojatno pripadnika BBB-a. Došli su pred Srpski kulturni centar u Preradovićevoj ulici u Zagrebu gdje se održavalo otvaranje izložbe. Okupili su se očito u znak prosvjeda protiv održavanja Dana srpske kulture.

Nakon što su otpjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati", grupa mlađih muškaraca otišla je s mjesta događaja. Policija je, dok su se muškarci razilazili, neke od njih zaustavila i legitimirala, a neke su hvatali u okolnim ulicama.

Incident u Splitu i prosvjed na rivi

U subotu ujutro, od 11 sati, na splitskoj rivi održava se prosvjed Torcide zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su u ponedjeljak navečer upali na Dane srpske kulture u Splitu i prekinuli ih. ​Svih devet muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila dobili su jednomjesečni istražni zatvor.